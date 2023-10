Comparatif des dimensions : la taille de la Sony PS5 Slim versus la PlayStation 5

La PS5 Slim est arrivée avec son lot de nouveautés, de promesses et quelques zones d'ombre. Bien qu'elle soit présentée comme étant 30 % plus petite que la PS5 classique, qu’en est-il vraiment ? Voici des rendus 3D pour comparer.

Alors oui, la PS5 Slim est plus petite, avec des dimensions de 35,8 x 21,6 x 9,6 cm contre les 39 x 26 x 10,4 cm de la PS5 classique. Donc, en effet, elle a rétréci ! D’ailleurs, un utilisateur de Reddit, u/NatureCertain, a partagé une comparaison 3D des deux modèles pour vraiment visualiser cette différence. Cependant, “slim” peut être un terme un peu exagéré, surtout lorsqu’on l’examine à côté du modèle PS5 classique sans lecteur de disque.

Un hic cependant : le nouveau support, à acheter à part, est plus large. Donc, même si la console est plus compacte, si vous prévoyez de la mettre debout, ça va vous prendre un peu plus de place. De plus, même si elle est plus étroite, elle reste plus haute que la Xbox Series X, ce qui peut poser un problème dans certains meubles TV.

Quelques ajouts bienvenus

Il n’y a pas que la taille qui change ! La PS5 Slim va aussi être plus légère en consommation d’énergie, ce qui, avouons-le, ne peut qu’être un bon point. Et puis, le SSD passe de 825 Go à 1 To, ce qui veut dire plus d’espace pour vos jeux.

Petit bonus qui peut faire la différence : le lecteur de disque est optionnel et peut être ajouté après l’achat. Cela veut dire que si vous choisissez la version sans le lecteur pour économiser quelques euros à l’achat, vous pourrez toujours le rajouter plus tard si jamais vous changez d’avis.