20 ans de PcComponentes : voici les 5 dernières offres canons avant la fin de l’anniversaire

Le dernier iPad à prix plancher, un casque gaming sans fil à moins de 60 euros ou encore le PC portable parfait pour travailler : PcComponentes fête ses 20 ans en fanfare avec une ribambelle de promos !

Source : MidJourney pour Frandroid

Le site marchand qui monte, PcComponentes, pense à celles et ceux qui souhaitent compléter ou remplacer tout ou partie de leur installation audiovisuelle. Comment ? Avec des offres alléchantes pour qui cherche un iPad, un PC portable ou un écran gaming pas cher.

Découvrez notre sélection des offres les plus intéressantes pour le 20e anniversaire de PcComponentes :

Vivobook S14 : le plus nomade des PC portables à moins de 500 €

Le Vivobook S14 d’ASUS répond à un vrai défi : celui de proposer un PC portable compact et léger au prix plancher, sans transiger sur les finitions ou les performances. Pari réussi pour le fabricant taïwanais, qui propose ici pour moins de 500 € un ordinateur très solide.

Un processeur loin d’être dépassé, 16 Go de RAM et surtout 512 Go de SSD pour ne jamais manquer de place : la fiche technique démontre toute la polyvalence de l’appareil, aussi à l’aise en usage multimédia qu’en bureautique ou même en développement. Malgré son format contenu, l’appareil se paie le luxe de disposer de 3 ports USB et d’un HDMI pleine taille.

Avec un peu plus d’un kilo sur la balance, le Vivobook S14 d’ASUS ne vient pas alourdir inutilement un sac à dos ou une sacoche, tandis que sa charnière d’écran qui pivote à 180 degrés facilite la collaboration. On aime aussi le pavé numérique qui vient se loger sur le pavé tactile : toujours pratique pour taper des suites de chiffres ou garnir un tableau sans effort.

Forgeon Captain RGB : le casque gaming sans fil qui a tout d’un grand

PcComponentes, ce n’est pas qu’un revendeur fiable et pas cher. C’est aussi un fabricant qui développe consciencieusement ses propres produits high-tech grand public, notamment via sa marque Forgeon. Malgré son nom un brin 80’s, le Captain est un casque gaming sans fil qui reprend toutes les caractéristiques des mastodontes du genre, souvent proposés à plusieurs centaines d’euros.

Léger malgré son apparence imposante, il offre de larges haut-parleurs 50 mm, mais surtout la possibilité de se connecter en Bluetooth, en Wifi 2,4 GHz ou en USB. Pratique pour jongler entre son téléphone, son ordinateur et sa console de jeu en un instant ! Côté confort, notons ses 70 heures d’autonomie plus que raisonnables, son microphone amovible et son arceau réglable. Le Forgeon Captain RGB n’a pas besoin d’en faire des caisses pour convaincre : il accumule simplement les bons points, en plus d’un prix qui défie toute concurrence.

Écran PC MSI G27C3F : un moniteur gaming de 27 pouces à moins de 130 €

Pas besoin de casser sa tirelire pour s’offrir un écran de jeu performant : MSI le prouve avec son G27C3F dont la dalle Full HD incurvée de 27 pouces n’a rien à envier aux modèles plus onéreux. Ses 180 Hz de fréquence de rafraîchissement assurent une fluidité idéale pour peu que votre configuration suive, tandis que la technologie Rapid VA diminue le temps d’affichage à 1 ms : parfait pour le jeu compétitif, comme pour les grands mondes ouverts ou les jeux d’action rythmés.

MSI ajoute quelques technologies de son cru pour un maximum de confort, comme la Nightvision qui détecte automatiquement les zones d’ombre pour en améliorer la visibilité ou la protection contre la lumière bleue. Le G27C3F est le premier écran idéal pour les gamers malins qui ne mettent pas toutes leurs billes sur des arguments marketing parfois fumeux. Simple et efficace, en somme.

Téléviseur TCL 55P61B : la 4K très accessible

TCL est LA marque à privilégier pour se faire plaisir avec un grand téléviseur 4K sans casser sa tirelire. Le fabricant chinois s’est depuis quelques années taillé une solide réputation parmi les marques historiques du secteur, notamment grâce à ses algorithmes maison de traitement de l’image. Malgré son prix plancher, ce modèle ne fait pas exception et profite d’un excellent contraste avec le Micro Dimming et de couleurs éclatantes grâce au HDR 10.

Ce TV élégant aux bords fins profite également de l’excellente interface Google TV, qui permet de télécharger toutes les applications indispensables de sVOD et de Replay en un clin d’œil. Côté gaming, ce modèle se défend plutôt bien grâce à la technologie ALLM, qui synchronise le débit de la source (ex : une console de jeu) avec celui du terminal pour un affichage fluide et rapide des images.

Le dernier iPad à prix cassé

Voilà déjà 15 ans que l’iPad a révolutionné le petit monde de la micro-informatique et malgré l’arrivée des déclinaisons Mini, Pro et Air, la version de base du monolithe d’Apple conserve tout son intérêt multimédia et créatif. Cette tablette à tout faire peut rapidement s’imposer comme le centre névralgique de la maison (domotique, vidéo, réseaux sociaux), mais aussi remplacer avantageusement un ordinateur pour voyager léger sans sacrifier sa productivité.

La version 2025 de l’iPad est un condensé technologique de premier ordre qui offre toute la puissance, la fluidité et les fonctionnalités que l’on est en droit d’attendre d’un produit premium. La puissante puce A16 d’Apple encaisse sans broncher les applications et les jeux les plus exigeants, tandis que son écran Retina lumineux rend honneur à tous les types de contenus que vous souhaitez afficher.

Environnement logiciel maîtrisé, finition irréprochable et autonomie excellente : cette onzième génération profite d’un remaniement de la gamme par Apple et voit son prix chuter en flèche par rapport à la précédente. Difficile de résister quand PcComponentes rabote encore un peu plus le prix de l’appareil !