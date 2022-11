Après des années de pénuries, le marché de la carte graphique connaît une importante crise

Derrière l'enthousiasme des dernières annonces de Nvidia, AMD et Intel, le marché de la carte graphique connaît sa pire crise depuis 10 ans.

Si vous avez peiné à acheter une carte graphique ces dernières années… la fête est finie pour le marché des GPU. Vous pouvez en trouver beaucoup plus facilement.

Les ventes de cartes graphiques sont tombées à leur plus bas niveau depuis dix ans. Parce que la demande sur le marché des PC a chuté, les fabricants ont réduit leurs achats, ce qui a désormais également un impact sur le marché des cartes graphiques. Mais ce n’est seulement ça qui explique cette baisse.

Tous les segments de marché sont concernés

Selon les chiffres du cabinet d’études Jon Peddie Research (JPR), le marché du GPU a connu son pire trimestre depuis 10 ans, il s’agit du troisième trimestre 2022. En plus de la baisse de la demande des fabricants de PC, la nouvelle génération de produits a par ailleurs joué un rôle majeur dans cette baisse. Les consommateurs ont attendu les annonces successives.

En effet, Nvidia a dévoilé sa nouvelle génération, dont la GeForce RTX 4080 et 4090, Intel a enfin commercialisé ses cartes graphiques, tandis qu’AMD a annoncé deux nouvelles cartes graphiques.

De plus, la demande de GPU pour le minage de crypto a considérablement chuté à la suite des changements apportés à Ethereum, car les cartes graphiques ne sont plus forcément nécessaires pour le minage.

Selon les études de marché, les ventes d’iGPU (carte graphique intégrée) et de dGPU (carte graphique dédiée) sont tombées à environ 75,5 millions d’unités vendues au troisième trimestre 2022. Par rapport au trimestre précédent, il s’agit d’une baisse de – 10,5 % et par rapport à la même période l’an dernier, c’est une baisse de – 25,1 %. Quant aux cartes graphiques destinées aux ordinateurs de bureau, la baisse est de – 15,43 %, et – 30 % pour les ordinateurs portables. En résumé, il s’agirait de la plus forte récession depuis 2009.

Espérons que cette crise force les fabricants à revoir leur politique tarifaire. Les prix ont beaucoup trop augmenté ces dernières années, et en particulier sur cette dernière génération.

