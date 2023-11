RTX 3080 avec 20 Go de VRAM, RX 580 avec 16 Go… des cartes farfelues engendrées par le crash des cryptomonnaies

La fin du boom des cryptomonnaies fait visiblement des heureux en Chine, où certains fabricants peu scrupuleux reconditionnent massivement de vieilles cartes graphiques Nvidia et AMD utilisées par des mineurs, pour mieux les revendre aux gamers... souvent sans les avertir de la provenance de leur « nouveau » GPU.

La RTX 3080 20 Go ne vous dit rien, et la Radeon RX 580 16 Go non plus ? C’est normal. Ces deux cartes n’ont jamais été lancées par Nvidia ou AMD, et pourtant, elles se trouvent aujourd’hui sur le marché chinois, parfois revendues à des prix très élevés. Une situation fort curieuse qui trouve son explication dans la fin du boom des cryptomonnaies… une époque pas si lointaine, où les mineurs achetaient en masse des GPU pour les ajouter à des « fermes ». Ces cartes graphiques y étaient alors assemblées en série pour générer des cryptomonnaies sans interruption pendant de longs mois, voire plusieurs années.

On découvre aujourd’hui, sans grande surprise à vrai dire, qu’une partie conséquente de ces GPU a été revendue par les mineurs de cryptomonnaies et rachetée en très grands volumes par certaines marques chinoises afin de les reconditionner, de les modifier (afin d’étendre leur mémoire vidéo disponible, notamment), pour enfin les revendre à des gamers ou des entreprises souhaitant entrainer des modèles d’IA.

Un marché parallèle, dopé par les sanctions américaines

Ces cartes d’occasion, déguisées en cartes neuves et revendues par certaines marques comme Jieshuo, note VideoCardz, peuvent atteindre des prix conséquents grâce à un contexte bien particulier : celui des nouvelles sanctions américaines imposées en Chine sur les cartes graphiques dotées d’une grosse quantité de mémoire vidéo. Une RTX 3080 modifiée de manière à atteindre 20 Go de VRAM peut ainsi se négocier aux environ de 900 dollars actuellement… contre 600 dollars un an plus tôt. De quoi encourager le réemploi, plus ou moins assumé, des quantités massives de GPU utilisés encore récemment pour le minage de cryptomonnaies.

Some "3080 20G AI Blower" warehouse I found on Xianyu app 😂 pic.twitter.com/u1FRTe5Spc — I_Leak_VN (@I_Leak_VN) November 28, 2023 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Comme l’indique VideoCardz, ces cartes sont la plupart du temps nettoyées, parfois intégralement démontées puis remontées et, dans certains cas, avec un nouveau système de dissipation pour paraître neuves. Pourtant, le GPU et les puces mémoire qu’elles embarquent ont bien été utilisés… voire usés par des mois de minage.

En clair, du vieux qui a l’air d’être neuf et qui est parfois présenté comme tel. Les marques les plus honnêtes ayant recours à cette méthode offrent deux ans de garantie au cas où une panne surviendrait, mais il semble en l’état difficile de faire valoir ce droit en cas de problème, explique le site spécialisé. Reste maintenant à savoir combien de temps Nvidia et AMD toléreront cette pratique avant de mettre en place des mesures de rétorsion.