Sentez-vous les effets de la pénurie de composants ?

Alors que la pénurie risque de durer un an de plus, est-ce que vous avez déjà senti ses effets sur vos achats ? Expliquez-le-nous dans notre sondage de la semaine.

Depuis le début de l’année, tous les constructeurs font face à une pénurie de semi-conducteurs. En cause, des problèmes dus à l’épidémie de Covid 19, des soucis de consommation d’électricité, des intempéries et une demande de plus en plus importante de la part des constructeurs auprès de leurs fournisseurs qui ont bien du mal à y répondre.

Conséquences importantes, de nombreux produits sont actuellement en rupture de stock, ou à des tarifs bien plus élevés que ceux demandés initialement par les constructeurs. On pense notamment aux PlayStation 5 et aux cartes graphiques, mais également aux constructeurs automobiles qui ont dû s’adapter à cette pénurie en proposant parfois des éléments manuels et non pas équipés de composants informatiques comme annoncé initialement. Même Apple est touché et le constructeur a dû revoir ses objectifs à la baisse pour la production d’iPhone 13.

Surtout que la pénurie ne semble pas prête à être résolue. Le patron d’Intel n’imagine pas un retour à la normale avant au moins un an tandis que Lisa Liu, patronne d’AMD, se veut plus optimiste en espérant la fin de la pénurie pour le second semestre 2022. Dans tous les cas, la pénurie semble partie pour durer et devrait être la norme pour les fêtes de fin d’année.

Une pénurie qui vous touche ou qui ne vous concerne pas ?

C’est dans ce cadre que nous souhaitions recueillir votre avis sur la pénurie de composants. Est-ce que vous l’avez déjà ressentie d’une manière ou d’une autre, est-ce que vous la craignez pour cette fin d’année ou est-ce qu’elle ne vous concerne pas ? Répondez dans notre sondage de la semaine.

Comme à chaque fois, n’hésitez pas à argumenter votre réponse dans les commentaires. Cet article sera mis à jour en fin de semaine prochaine avec les résultats du sondage ainsi que les réponses les plus pertinentes.

