Votre processeur Intel va sans doute moins chauffer avec cette mise à jour

MSI a déployé cette semaine une mise à jour de BIOS vouée à certaines cartes mères Intel de série 700 et bientôt 600. Cette dernière permet aux joueurs de désactiver la fonction CEP des processeurs Intel récents, afin de leur permettre d'opérer à des tensions plus basses.

Réduire la chauffe sans pour autant impacter les performances de votre tout nouveau processeur Intel de 14ème génération (Raptor Lake-S Refresh), mais aussi des PC équipés de puces Alder Lake-S (12ème génération) et Raptor Lake-S (13ème génération). C’est ce que permet MSI grâce à une mise à jour de BIOS déployée cette semaine pour ses cartes mères Intel de série 700.

Cette dernière permet en effet de désactiver la fonction CEP (Current Excursion Protection), de manière à laisser le CPU opérer à des tensions plus basses. Ce dernier peut alors fonctionner en s’échauffant moins, mais sans perdre en performances. Dans certains cas, une hausse des performances est même possible. En laissant aux joueurs le soin d’activer ou désactiver cette fonction, MSI va donc dans la bonne direction.

Un nouveau BIOS pour les cartes mères MSI Intel série 600 et 700

Comme le rappelle la marque, cette fonction CEP a été conçue, et intégrée aux cartes mères, pour éviter toute instabilité du système causée par une tension insuffisante appliquée au processeur. Son impact varie néanmoins en fonction de la plate-forme et des réglages utilisés, ce qui peut parfois entraîner une baisse des performances. Si vous voulez en savoir plus sur la fonction CEP et son utilité (ou inutilité sur certaines configurations), MSI a publié un guide qui pourrait répondre à certaines de vos questions.

Quoi qu’il en soit, les processeurs Intel concernés par cette mise à jour de BIOS sont les puces de 14ème génération « K » et « non K », ainsi que les références « K » de 13ème génération et « K » de 12ème génération. Comme l’explique MSI, les processeurs « K » de 14ème génération prennent déjà en charge la désactivation du CEP, tandis que les autres modèles nécessitent pour ce faire la mise à jour du BIOS en question.

Cette dernière est d’ores et déjà disponible sur le site officiel de MSI pour la plupart des cartes mères MSI Z790 et B760. On apprend toutefois que les mises à jour de BIOS vouées aux cartes B760 et à celles de série 600 sont toujours en cours de développement. Leur déploiement est néanmoins prévu en mars.