Sobriété énergétique : comment planifier une coupure Wi-Fi ?

Considérons donc que tous les moyens sont bons pour faire des économies d’argent en plus de faire un geste pour la planète. Concernant le fameux Wi-Fi en tout cas, il existe une manière très simple de le couper sans avoir à éteindre et rallumer sa box ou son routeur à chaque fois : le planificateur de Wi-Fi . Celui-ci est bien pratique puisqu’il va permettre de désactiver automatiquement le réseau sans-fil de votre box, puis le réactiver en fonction des créneaux horaires que vous aurez choisis. Il peut aussi, par exemple, permettre de réguler la consommation en réseau de vos enfants en définissant une plage d’utilisation définie.

Entre l’explosion des prix de l’électricité et la nécessité absolue de faire preuve de sobriété énergétique, même les petites actions ont un intérêt, surtout à grande échelle. Et même si la mise en avant de l a coupure de Wi-Fi en cas ne non-utilisation peut paraitre dérisoire face à d’autres actions bien plus concrètes, c’est toujours mieux que de ne rien faire.

Suivant votre box internet ou routeur tiers, la marche à suivre peut varier. Il est même possible que cette fonction ne soit même pas implémentée, mais en général la démarche reste la même :

Comment planifier une coupure de Wi-Fi via une Livebox Orange ?

Il est possible d’effectuer cette opération via l’interface PC. Il suffit d’aller dans l’onglet mon Wi-Fi, puis Paramètres Wi-Fi et enfin de sélectionner Planificateur Veille et Wi-Fi.

Il est aussi possible d’effectuer la manœuvre depuis l’application Ma Livebox disponible sur iOS et Android.

Ma Livebox Télécharger Ma Livebox gratuitement APK

Rendez-vous dans Paramètres Wi-Fi, activez la Planification du Wi-Fi et définissez une plage horaire de veille ou de coupure du réseau Wi-Fi.

Comment planifier une coupure de Wi-Fi via une Box SFR ?

Pour effectuer cette démarche, il faudra forcément passer par l’interface de gestion de votre box SFR via un navigateur internet, l’application SFR et Moi ne permettant pas de gérer les paramètres Wi-Fi avancés de votre box.

Pour ce faire, rendez-vous dans l’interface de gestion de la Box SFR via l’adresse 192.168.1.1. Attention, si vous possédez une box SFR THD l’accès à l’interface se fait via l’adresse http://monmodem ou avec l’adresse IP 192.168.0.1

Une fois logué, rendez-vous dans l’onglet Eco puis Wi-Fi Horaire. Vous pourrez alors choisir une ou plusieurs plages horaires de coupure de Wi-Fi avec l’interface dédiée.

Suivant le modèle de votre box (la plus courante étant la Box NB6), vous pouvez activer ou désactiver manuellement le mode éco via le bouton en face prévu à cet effet et, avec lui, la planification horaire de votre Wi-Fi.