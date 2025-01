Grosse qualité d’image et énergie solaire : ces caméras de sécurité connectées ont tout pour plaire

Voici une flopée de caméras de surveillance connectées chez Reolink, avec pas moins de quatre modèles : une à double optique 4K et trois capables de filmer 24h/24 pendant sept jours.

Reolink dévoile ses nouveautés au CES 2025 de Las Vegas avec la caméra Duo 3 WiFi et la série Atlas, qui se compose de trois références distinctes. La marque mise sur la double optique, une autonomie améliorée et même l’énergie solaire.

Commençons par le produit sur lequel Reolink met le plus l’accent en ce début d’année : la caméra à double capteur.

Duo 3 WiFi : une vue panoramique sans compromis

La Duo 3 WiFi est une caméra murale qui se démarque par ses deux capteurs 4K, travaillant de concert. En effet, ce produit restitue une image avec un champ de vision de 180° en combinant les deux capteurs 4K. Cela permet d’obtenir des vidéos et des photos en 16 Mpx (7680 x 2160 pixels) qui devraient offrir un niveau de détail très élevé.

Ainsi, la lecture des plaques d’immatriculation ou l’identification d’un visage devraient être bien plus efficaces qu’avec une caméra 2K classique.

De plus, Reolink annonce que le champ de vision à 180° repose sur une technologie d’assemblage d’images qui élimine presque totalement les distorsions.

La vision nocturne de la Duo 3 WiFi n’est pas oubliée, avec en plus l’appui de projecteurs intégrés, permettant de capturer des images en couleur même de nuit. La vision nocturne classique reste bien entendu disponible.

Côté connectivité, la caméra prend en charge le Wi-Fi 6 double bande, fonctionnant sur les fréquences 2.4 GHz et 5 GHz. Cela devrait permettre de profiter d’un flux 16 Mpx en local, mais il n’est pas encore confirmé si cela sera possible via une connexion à distance. Bon point : les vidéos seront enregistrées en plein format sur le Cloud de Reolink.

Atlas Series : trois modèles pour une sécurité continue et autonome

Avec la série Atlas, Reolink déploie une gamme de caméras robustes, capables de fonctionner en autonomie totale, voire, pour un modèle, sans nécessiter de réseau Wi-Fi. Reolink décline sa gamme Atlas en trois caméras.

Atlas PT Ultra

Le modèle Atlas PT Ultra est le fer de lance de cette gamme. Il propose une résolution 4K et une batterie de 20 000 mAh. Le constructeur annonce une autonomie record, avec 24 heures d’enregistrement continu pendant 7 jours, sans recharge.

Associée au panneau solaire Atlas Solar de 6 W, cette caméra peut fonctionner indéfiniment avec seulement deux heures d’ensoleillement quotidien. Notez que ce panneau est compatible avec toutes les caméras Atlas.

Atlas Go PT

L’Atlas Go PT est conçu pour les environnements hors réseau. Dotée d’une connectivité 4G, cette caméra est idéale pour les propriétés isolées, comme des chalets ou des fermes. Elle conserve la même autonomie que l’Atlas PT Ultra.

De plus, son mécanisme motorisé permet de couvrir une vue à 360°. Elle peut même être utilisée pour admirer la faune alentour, à toute heure du jour et de la nuit.

Atlas 2K !

L’Atlas est le modèle le plus accessible de la gamme. Avec une résolution 2K, cette caméra répond aux besoins de surveillance résidentielle. Bien qu’elle ne dispose pas de certaines fonctionnalités haut de gamme de ses homologues, elle conserve les atouts essentiels de la série, comme la vision ColorX et l’enregistrement continu.

Pour en profiter au mieux, il faut absolument disposer du Home Hub de Reolink, qui supporte jusqu’à 8 caméras simultanément.

Disponibilité et prix

La Duo 3 WiFi est dès aujourd’hui disponible à partir de 189,99 €.

Idem pour l’Atlas PT Ultra, l’Atlas Go PT et l’Atlas 2K dont les prix ne sont pas encore annoncés.