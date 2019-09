Si vous en avez marre de devoir passer l’aspirateur pour ramasser les miettes, les poils de votre animal ou de la poussière, l’aspirateur robot est peut-être votre Messie. Le très bon Roomba 676 de Irobot est disponible à 249 euros chez Boulanger et d’autres revendeurs grâce à une baisse de prix de 100 euros.

Le passer quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou jamais dépend des personnes, mais l’aspirateur est rarement un outil que l’on a envie d’utiliser, cela reste une corvée plus qu’autre chose. Depuis quelques années, les aspirateurs robots tentent donc de se faire leur place dans les maisons. L’une des marque les plus célèbres de ce marché est iRobot avec ses Roomba. Le Roomba 676 est à 249 euros chez Boulanger grâce à une baisse de prix de 100 euros. Il également disponible au même prix à la Fnac et Darty.

Le Roomba 676 est un concentré de technologies et fait tout pour vous en faire faire le moins possible. De nombreux capteurs lui permettent d’analyser son environnement et de pouvoir se déplacer en évitant les obstacles, en partant de sa base et en y retournant de lui même, en évitant de repasser aux endroits qu’il a déjà traversé, etc.

Sa configuration lui permet d’aspirer tous types de résidus et sa petite brosse latérale lui permet également d’être efficace même le long des murs et dans les angles. Mais ses capteurs ne lui servent pas seulement à bien se déplacer, ils permettent d’analyser le type de sol mais aussi le taux de saleté pour se concentrer le plus possible dessus pour être sûr de tout nettoyer.

En plus, cet aspirateur est connecté. Avec l’application iRobot Home, vous pouvez le programmer à distance pour qu’il travaille durant votre absence ou à un moment précis ou même répété. Il est même compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa pour pouvoir le lancer en parlant directement à son enceinte intelligente ou à son smartphone !

Pourquoi conseille-t-on ce iRobot Roomba 676 ?

De nombreux capteurs pour se déplacer sans problèmes

Efficace sur différents sols et avec différents résidus

Application compagnon pratique

Compatible Google Assistant et Alexa

Retrouvez le iRobot Roomba 676 à 249 euros chez Boulanger

