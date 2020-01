Netatmo dévoile sa serrure connectée : pourra-t-on enfin être libérés de nos clés ?

Netatmo a profité du CES 2020 pour dévoiler sa serrure et ses clés intelligentes. Vous allez pouvoir ouvrir la porte de chez vous avec votre smartphone, en toute sécurité.

Netatmo vient de dévoiler une serrure connectée à destination de l’Europe. Elle répond en effet à la configuration classique que l’on retrouve sur nos portes : un cylindre européen avec un épaisseur maximale de la tranche de la porte de 10 cm. Son petit nom est Doorlock, et ce n’est pas uniquement une serrure : c’est un ensemble composé d’une serrure, de clés NFC et une compatibilité avec les smartphones Android et iOS. Si vous avez un smartphone Android, la compatibilité est assurée par la présence du Bluetooth Low Energy (BLE). Pour iOS et Mac, sachez que cette serrure est compatible avec Apple HomeKit.

Le changement de serrure devrait être très simple, vous n’aurez d’ailleurs pas à changer ni votre porte ni votre poignet. Le pack comprend un clé maître, ainsi que trois clés intelligentes qui fonctionnent via NFC. L’avantage est que ces clés sont personnalisables, non duplicables, et vous pouvez les désactiver ou les réactiver en un clic depuis l’application. Si vous avez besoin d’un double de clé, vous pouvez activer en toute autonomie un nouveau set de clés également via l’application.

Enfin, vous pourrez également utiliser votre smartphone pour ouvrir et fermer votre porte, dans le cas où vous avez oublié vos clés quelque part. La serrure est certifiée A2P, cette certification a pour objet d’identifier les serrures offrant de réelles capacités de résistance face aux tentatives d’effraction d’un cambrioleur par des méthodes destructives ou non. La certification A2P est classée en 3 catégories (1, 2 ou 3 étoiles) selon le niveau de résistance à l’effraction, mais Netatmo ne précise pas le niveau atteint pour leur serrure. On retrouve également d’autres certifications plus traditionnelles. Enfin, les données stockées sur les clés sont chiffrées, et les données de l’app ne sont pas stockées sur le cloud.

La Serrure Intelligente est équipée de piles AAA avec une autonomie de deux ans. Vous êtes évidement avertis à la l’avance lorsqu’il faut changer les piles… et si vous poussez jusqu’au déchargement complet, vous aurez toujours accès à un branchement micro-USB de secours pour réactiver votre Serrure.

Pour le moment, Netatmo n’a évoqué aucun prix ni de date de disponibilité, mais vous pouvez vous inscrire sur leur site pour recevoir des informations sur le produit.