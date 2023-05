Il était temps : les premières ampoules et lightstrip Matter son enfin là

Matter est actif depuis la fin de l’année 2022 et pourtant les produits sont toujours aussi peu nombreux. Nanoleaf corrige le tir avec les premières ampoules et Ligthstrip compatibles Matter over Thread. La révolution de la maison connectée va peut-être enfin passer la seconde…

Le 3 novembre 2022 était lancé en fanfare Matter et cela a été l’occasion d’annoncer de nombreux produits compatibles. Six mois après, les annonces restent cependant relativement rares et il s’agit souvent de produits déjà existants qui ont profité d’une simple mise à jour.

Matter se fait lumineux

Les premiers produits d’éclairages connectés compatibles Matter sont enfin là et nous les devons à Nanoleaf. Ainsi, le constructeur lance dès maintenant une ampoule intelligente au format E27 ou B22 dans sa gamme Essentials. À cela s’ajoute un Lightstrip en 2 ou 5 mètres, ainsi que des extensions d’un mètre.

Les deux produits fonctionnent avec Matter over Thread, ce qui permet une communication transparente entre tous les produits d’une maison connectée, et ce, quel que soit le constructeur.

En effet, Matter crée un réseau maillé dédié aux seuls objets connectés domestiques d’un foyer. Il faut juste avoir un « border router », connecté à Internet, qui peut prendre la forme d’un appareil dédié ou plus simplement une enceinte connectée Amazon Alexa, Google Home, Apple HomePod ou encore une Apple TV 4K.

Une révolution pour la maison connectée, mais qui tarde encore à devenir une réalité. L’arrivée de ces deux produits est donc une bonne chose, surtout que Philips Hue tarde à lancer des mises à jour ou de nouveaux produits luminaires compatibles Matter. Ainsi, si vous souhaitez disposer d’un éclairage blanc éclatant ou de belles couleurs RGB, tout en ayant un contrôle aussi précis, simple que rapide, ces produits méritent qu’on s’y intéresse. Nous sommes déjà en train de tester les deux produits.

L’ampoule Nanoleaf Matter E27 ou B22 est à 19,99 euros l’unité, 49,99 euros en pack de 3. Le Nanoleaf LigthStrip Matter est quant lui proposé à 49,99 euros en version deux mètres et 79,99 euros en version cinq mètres.

