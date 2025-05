Voici un nouveau robot aspirateur-laveur très compact qui ne fait pourtant aucun compromis

La course à la miniaturisation touche désormais le secteur des robots aspirateurs avec le lancement du Deebot Mini d’Ecovacs. Ici, pas de compromis a priori.

S’il y a bien un secteur qui évolue à une vitesse grand V, c’est celui des aspirateurs robots. Lidar, double caméra, IA, lavage de sol, gestion des obstacles, nettoyage automatique… les nouveautés ne manquent pas avec une effervescence de modèles et de marques.

D’ailleurs, on avait testé le Switchbot K10+ Pro, tout petit aspirateur robot capable de se faufiler partout. Malheureusement, il est encore loin des performances aspirateurs-robots de taille « normale ».

Voici donc un nouveau joueur près à rentrer dans l’arène : le Deebot Mini d’Ecovacs. Avec un diamètre de seulement 286 millimètres, comparé aux 350 mm des modèles classiques, il est plus compact que la majorité des robots, mais moins que le K10+ Pro (248 mm).

Le Deebot Mini est donc conçu pour naviguer dans les coins difficiles d’accès, notamment dans les configurations où les meubles sont positionnés près des murs. Et donc plutôt adapté aux appartements aux surfaces limitées, où l’optimisation de l’espace est essentielle.

Sa station de base suit également cette philosophie minimaliste avec un encombrement de seulement 0,12 m². Ecovacs a visiblement pris en compte les contraintes d’espace jusqu’au bout.

Sur le plan technique, le Deebot Mini impressionne avec une puissance d’aspiration jusqu’à 9 000 Pa (seulement 3000 Pa sur le Switchbot K10+ Pro) complétée par une brosse latérale optimisée pour le nettoyage à sec. Cette brosse bénéficie d’une conception spéciale qui limite l’enchevêtrement des cheveux, ce qui est appréciable si vous avez des chiens ou des chats avec des poils longs.

Ainsi que des serpillères rotatives

Pour le nettoyage humide, l’appareil est équipé de serpillières rotatives qui offrent un nettoyage plus approfondi que les systèmes à chiffon/serpillère. Cette technologie est accompagnée d’une fonction d’auto-nettoyage intégrée à la station de base. On a donc la panoplie traditionnelle des aspirateurs robots haut de gamme, pas de compromis a priori.



Actuellement commercialisé en Chine à 400 euros, le Deebot Mini n’a pas encore de date de lancement confirmée pour le marché européen. On espère qu’Ecovacs le commercialise en Europe, car il y a clairement un marché pour ce type de produit compact.