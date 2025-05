Test de la Hookii Neomow X : j’ai adopté la tondeuse robot du futur pendant 4 semaines

Votre pelouse mérite mieux qu’une tonte approximative. La Hookii Neomow X promet de transformer la tonte en un plaisir sans contraintes grâce à son système de navigation qui se passe complètement de fil guide. Nous l’avons testée.

Test de la Hookii Neomow X // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Après plus d’un an d’attente depuis son lancement sur Kickstarter, la Hookii Neomow X est enfin disponible.

Cette tondeuse robot promet une révolution : finies les contraintes des fils périmétriques grâce à son système de navigation LiDAR 3D. Mais tient-elle ses promesses sur le terrain ? Nous l’avons testée dans différentes conditions pour déterminer si elle représente véritablement l’avenir des tondeuses robots.

Car le marché des tondeuses robots a longtemps été dominé par des modèles nécessitant l’installation fastidieuse d’un câble de délimitation tout autour de votre pelouse. Puis, il y a eu les tondeuses robots équipés d’antenne RTK, déjà une belle révolution… à l’image de la Mammotion Luba 2 qui nous avait impressionnés.

La Hookii Neomow X fait partie d’une nouvelle génération d’appareils qui tentent de s’affranchir de cette contrainte grâce à des technologies avancées de navigation et de cartographie. Commercialisée aujourd’hui à environ 2 500 €, elle s’adresse à celles et ceux qui ont un grand jardin.

Fiche technique

Hookii Neomow X Caractéristiques Dimensions Très larges (plus grande qu’une tondeuse robot classique)



Largeur : 50,76 cm

Longueur : 72,52 cm

Hauteur : 33,64 cm Poids 18,7 kg Navigation LiDAR 3D à 360°, caméra frontale, capteur de pluie Surface recommandée Jusqu’à environ 6 000 m², il existe deux versions avec deux capacités de batterie Hauteur de coupe 30 à 85 mm (réglage électrique) Système de coupe Un seul disque flottant avec 5 lames Pente maximale Officiellement 24° (plus selon terrains) Autonomie Très élevée (environ 10 % de batterie consommée en 50 min) Niveau sonore 60 dB Connectivité Réseau cellulaire, Wi-Fi, application mobile Sécurité Bouton d’arrêt d’urgence, détection de soulèvement, système anti-vol avec puce GPS

Comme vous pouvez le voir, la Hookii Neomow X propose des caractéristiques techniques impressionnantes, notamment son système de navigation qui combine LiDAR 3D, caméra frontale et détection d’obstacles. C’est ce qui lui permet de se passer du fil périmétrique traditionnel, mais aussi d’antenne RTK.

L’exemplaire de ce test nous a été prêté par Hookii.

Design, conception et ergonomie

Premier contact avec la bête : wow, elle est massive ! La Hookii Neomow X ne passe pas inaperçue avec ses dimensions généreuses et son poids frôlant les 19 kg. Mais cette corpulence a une raison d’être : elle abrite le système LiDAR (ce « chapeau » caractéristique sur le dessus) et un disque de coupe extra-large.

Test de la Hookii Neomow X // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Le design est classique, avec des lignes épurées et une dominante de noir mat associée à quelques touches de bleu au niveau du logo lumineux en façade. Le pare-chocs frontal (le bumper), très large et sensible, permet la détection des obstacles par contact, en complément de la détection préventive par LiDAR et caméra.

Test de la Hookii Neomow X // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Pas de panique face aux terrains capricieux. La Hookii Neomow X s’équipe de deux grandes roues motrices avant avec un revêtement en caoutchouc qui accroche remarquablement bien, même sur l’herbe humide ou légèrement accidentée. À l’arrière, deux roues directrices plus petites lui permettent de se faufiler.

Test de la Hookii Neomow X // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Cette configuration lui permet d’affronter des pentes jusqu’à 24° officiellement, mais nos tests ont montré qu’elle peut faire mieux sur les pelouses denses où l’adhérence est bonne. Attention toutefois aux terrains plus secs ou clairsemés, où les roues peuvent parfois patiner comme un débutant sur une piste de danse.

Test de la Hookii Neomow X // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Du côté des boutons, la Hookii Neomow X fait dans la simplicité avec seulement quatre boutons physiques : marche/arrêt, retour à la base, validation et le classique STOP d’urgence bien visible en rouge. Pas d’écran LCD sur notre modèle, toutes les fonctions avancées passent par l’application mobile.

Test de la Hookii Neomow X // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Ce parti pris minimaliste rend l’appareil incroyablement simple à utiliser au quotidien, mais crée une dépendance totale à l’application pour les réglages et la programmation.

Test de la Hookii Neomow X // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

La Hookii Neomow X dispose d’un large disque flottant équipé de 5 lames qui s’écartent sous l’effet de la force centrifuge.

Test de la Hookii Neomow X // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Petit bonheur du quotidien : le réglage de la hauteur de coupe s’effectue électriquement, ce qui vous épargne les manipulations manuelles souvent fastidieuses. Mieux encore, vous pouvez ajuster la hauteur entre 30 et 85 mm directement depuis l’application, même pendant la tonte.

Test de la Hookii Neomow X // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

La station de charge est également bien pensée, avec un système de guidage par réflecteur qui permet à la tondeuse de s’aligner parfaitement avant de s’engager. Contrairement à certains robots qui forcent contre leur base au moment de la charge, la Hookii Neomow X s’arrête dès qu’elle détecte le contact électrique.

Test de la Hookii Neomow X // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Cerise sur le gâteau : la base peut s’installer aussi bien à l’intérieur (garage, abri de jardin) qu’en extérieur. Des vis de fixation sont fournies pour les installations en plein air.

Avec ses 58 dB en fonctionnement, la Hookii Neomow X figure parmi les tondeuses robots les plus silencieuses du marché. Ce niveau sonore discret permet de programmer des tontes même tôt le matin ou en soirée sans risquer de déranger le voisinage. Par contre, évitez de faire tourner la tondeuse la nuit, c’est le moment où l’activité de la faune est la plus importante.

Installation et mise en route

L’argument de la Hookii Neomow X ? L’absence de fil périmétrique à enterrer, ce qui facilite vraiment la mise en route comparée aux modèles traditionnels.

Après avoir déballé l’appareil et placé la station de charge à un endroit approprié (idéalement sur une surface plane, avec un espace dégagé devant, environ 2 mètres devant et 50 cm sur les côtés), il suffit de télécharger l’application mobile, de créer un compte et de connecter la tondeuse au Wi-Fi de votre domicile. Elle a également une connexion cellulaire qui est pré-configurée de base. Pas besoin d’abonnement, mais pour combien de temps ?

Une fois cette étape réalisée, l’application vous guide pour réaliser la cartographie initiale de votre jardin. C’est ici que réside la principale différence avec les tondeuses robots traditionnelles : au lieu d’être guidée par un fil, la Hookii Neomow X doit « apprendre » les contours de votre pelouse.

La cartographie s’effectue en pilotant manuellement la tondeuse à l’aide d’un joystick virtuel dans l’application. Vous devez ainsi faire le tour complet de chaque zone de tonte pour en définir les limites. Cette opération demande de la patience et de la précision : il nous a fallu environ 15 minutes pour cartographier une zone de taille moyenne, et le processus doit être répété pour chaque zone distincte de votre jardin.

L’interface de l’application pendant cette phase n’est pas toujours intuitive, et les virages serrés peuvent s’avérer délicats à négocier avec le joystick tactile. Il faut veiller à prendre les virages assez largement pour que la tondeuse puisse suivre le parcours sans difficulté. Cette contrainte peut vous faire perdre quelques centimètres de couverture aux angles de votre pelouse par rapport à un système à fil périmétrique.

Création de zones et chemins de connexion

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes : la possibilité de définir plusieurs zones de tonte reliées par des « chemins » que la tondeuse empruntera pour naviguer de l’une à l’autre. Ces chemins se créent également via le joystick virtuel, en guidant l’appareil le long du trajet souhaité.

À noter : si votre base de chargement se trouve à plus de 2 mètres de la première zone de tonte, un chemin d’accès devient obligatoire. Dans nos tests, ces autoroutes vertes ont généralement bien fonctionné, même si nous avons parfois constaté des difficultés lors du retour à la base depuis les zones éloignées.

Définition des zones interdites

L’application permet également de délimiter des « zones interdites » que la tondeuse évitera soigneusement. Une fonction précieuse pour protéger vos parterres de fleurs, bassins, ou zones délicates. Comme pour le reste, ces zones se définissent avec le joystick virtuel en traçant leur contour.

C’est une alternative élégante aux solutions traditionnelles qui nécessitaient soit des boucles de fil périmétrique supplémentaires, soit des barrières physiques. Dans la pratique, nous avons constaté que la tondeuse respecte scrupuleusement ces zones interdites une fois qu’elles sont correctement définies.

Performances sur le terrain

Navigation et cartographie

La véritable magie de la Hookii Neomow X est son système de navigation par LiDAR 3D. Contrairement aux systèmes GPS/RTK souvent perturbés par les interférences (arbres, murs), le LiDAR mesure directement les distances par rapport aux objets environnants avec une précision chirurgicale.

Cette technologie permet à la tondeuse de suivre des lignes parfaitement parallèles, pour créer ces motifs de tonte professionnels qu’on admire sur les terrains de golf. L’efficacité dépasse largement celle des modèles à navigation aléatoire, et même des modèles à fil périmétrique qui peuvent parfois zigzaguer de façon désordonnée.

Détection et évitement d’obstacles

La Hookii Neomow X combine plusieurs technologies pour détecter les obstacles : le LiDAR pour une vue à 360°, une caméra frontale censée reconnaître les animaux et petits objets, et un pare-chocs sensible en cas de contact léger. Dans nos tests, cette combinaison s’est révélée efficace pour éviter la plupart des obstacles.

Les objets verticaux comme les arbres, poteaux ou mobilier de jardin sont parfaitement détectés et contournés avec une marge de sécurité appropriée. Nous avons même constaté que la tondeuse semble maintenir une distance plus importante lorsqu’elle détecte une personne (environ 1 mètre) que lorsqu’elle contourne un arbre (environ 50 cm).

En revanche, les petits obstacles bas (moins de 15 cm de hauteur) ne sont pas toujours détectés par le LiDAR ou la caméra. Dans ce cas, c’est le pare-chocs qui entre en jeu, provoquant l’arrêt de la tondeuse.

Gestion des pentes et terrains difficiles

Officiellement, la Hookii Neomow X peut gérer des pentes jusqu’à 24 degrés (45 %). Dans nos tests sur diverses inclinaisons, elle s’est bien comportée sur les pentes plus importantes avec une herbe dense offrant une bonne adhérence. Sur des pentes plus raides ou avec une herbe moins dense, nous avons observé quelques difficultés, notamment des patinages des roues avant.

Il est intéressant de noter que la tondeuse semble avoir une stratégie adaptative : quand elle détecte qu’elle peine à monter une pente frontalement, elle tente souvent une approche en diagonale qui s’avère plus efficace. Pour le moment, je n’ai pas eu me déplacer pour la débloquer d’une mauvaise situation.

Qualité de coupe et gestion des herbes hautes

La qualité de coupe de la Hookii Neomow X est généralement bonne, avec un résultat homogène après deux ou trois passages. Un seul passage ne suffit pas généralement, moins précises que la Luba 2 avec ses deux disques flottants.

Le large disque de coupe permet de réduire le nombre d’allers-retours nécessaires pour couvrir l’ensemble de la pelouse.

Nous avons cependant identifié un point faible concernant les herbes hautes et rigides (notamment certaines mauvaises herbes). Du fait de la conception du disque de coupe, ces herbes ont tendance à se coucher sous le passage de la tondeuse plutôt que d’être coupées. Ce problème est principalement dû au positionnement des lames, qui ne sont pas placées sur le bord extérieur du disque mais légèrement en retrait.

Pour les pelouses bien entretenues avec des tontes régulières, ce problème n’en est pas un. En revanche, pour la première tonte de la saison ou pour les jardins comportant beaucoup de mauvaises herbes rigides, un passage préalable avec une tondeuse classique pourrait être nécessaire. C’est le cas chez moi, par exemple.

Autonomie et gestion de l’énergie

L’autonomie de la Hookii Neomow X est impressionnante. Dans nos tests, nous avons mesuré une consommation d’environ 15 % de batterie pour 50 minutes de tonte, ce qui laisse présager une autonomie totale largement suffisante pour couvrir des surfaces importantes sans recharge intermédiaire.

La tondeuse retourne automatiquement à sa base lorsque le niveau de batterie devient faible, puis reprend la tonte là où elle s’était arrêtée une fois rechargée. Cela lui permet de s’attaquer à d’énormes surfaces, de plusieurs milliers de mètres carrés.

Gestion des bordures et finitions

Si la navigation par LiDAR présente de nombreux avantages, elle montre ses limites au niveau de la précision des bordures. Lors de nos tests, nous avons constaté que la tondeuse maintient une distance de sécurité d’environ 30-40 cm par rapport aux bordures définies lors de la cartographie, alors que nous avions tenté de la faire passer au plus près (5-10 cm).

Cette marge de sécurité automatique, probablement implémentée pour éviter tout risque de collision, implique qu’une finition manuelle des bordures reste nécessaire pour un résultat parfait. C’est un inconvénient par rapport aux systèmes à fil périmétrique qui permettent généralement de tondre au ras des limites définies. Vous allez donc devoir investir dans un coupe-bordure.

Fonctionnement par temps de pluie

La Hookii Neomow X est équipée d’un capteur de pluie qui peut être configuré pour interrompre automatiquement la tonte en cas d’intempéries. C’est nécessaire pour éviter le compactage du sol lorsqu’il est détrempé.

Dans nos essais par temps légèrement humide (sans activation du mode pluie), la tondeuse a continué à fonctionner correctement, avec une bonne adhérence grâce à ses roues en caoutchouc. Nous avons toutefois remarqué une tendance des roues à se salir plus rapidement dans ces conditions, nécessitant un nettoyage régulier pour maintenir les performances optimales.

L’application mobile

L’application mobile constitue le véritable cerveau de la Hookii Neomow X, regroupant toutes les fonctions de contrôle, programmation et suivi. Disponible sur iOS et Android, elle offre une interface plutôt intuitive, même si certains menus peuvent parfois sembler surchargés.

La carte interactive est correcte, elle affiche en temps réel la position de la tondeuse, les zones déjà tondues et celles restant à tondre.

L’application permet une programmation détaillée des sessions de tonte, avec la possibilité de définir des horaires spécifiques pour chaque jour de la semaine et pour chaque zone de votre jardin. Vous pouvez également adapter la hauteur de coupe selon les zones, ce qui s’avère pratique pour maintenir différentes hauteurs d’herbe selon les usages (zone de jeu, zone d’agrément, etc.).

Plusieurs modes de tonte sont disponibles : quotidien pour un entretien régulier, croisé pour alterner les directions de tonte et obtenir un effet damier, haute herbe pour les zones moins fréquemment entretenues, et personnalisé pour définir vos propres paramètres.

L’application envoie des notifications pour vous tenir informé des événements importants : début et fin de tonte, retour à la base, anomalies détectées, etc. Elle permet également de suivre l’activité de la tondeuse même lorsque vous n’êtes pas à domicile, grâce à la connexion Wi-Fi.

Une fonction anti-vol est également intégrée, elle vous alerte si la tondeuse est soulevée hors de sa zone habituelle. Avec une carte SIM et un GPS, elle vous permet de la localiser en cas de vol.

Prix et disponibilité

La Hookii Neomow X se positionne clairement dans le segment haut de gamme des tondeuses robots avec un tarif de 2 499,95 € pour le modèle standard (contre 2 799,95 € initialement), capable de gérer jusqu’à 1 acre soit 4 000 m².

La version Pro, plus puissante avec sa batterie 18V 17Ah, grimpe à 2 799,95 € (au lieu de 3 299,95 €) pour couvrir jusqu’à 6 000 m².

Alternatives

Pour les budgets plus serrés : la Dreame A1 (environ 900 €) est une excellente option d’entrée de gamme avec navigation RTK-GPS et système sans fil périmétrique. Cette tondeuse chinoise propose une cartographie intelligente jusqu’à 1 000 m², une application mobile complète et un rapport qualité-prix imbattable.

Pour une technologie concurrente : la Mammotion Luba 2 AWD (environ 2 200 €) mise sur la navigation RTK-GPS couplée à une transmission intégrale pour affronter les terrains difficiles. Capable de gérer jusqu’à 5 000 m² avec des pentes jusqu’à 75 %, elle se offre une grosse robustesse et une précision centimétrique sans fil périmétrique. Son système de coupe flottant et sa résistance à l’eau IP66 en font une alternative sérieuse pour les jardins complexes.

Pour aller plus loin

