Trottinette électrique : Unagi se lance dans l’abonnement mensuel, mais cela a-t-il du sens ?

La nouvelle trottinette électrique d’Unagi, connue sous le nom de Model One Voyager, va bénéficier d’une offre de location mensuelle inédite. À l’image de ce que l’on peut déjà observer dans l’univers des vélos électriques.

Ces dernières années, toutes formes de location se sont développées dans le monde de la mobilité urbaine électrique. La location en libre-service via des bornes fixes (exemple : Velib), la location en libre-service via une flotte en free-floating (exemple : Lime, Tiers, etc.), ou encore la location mensuelle.

Cette dernière offre diffère légèrement des autres. Dans ce cas de figure, l’engin électrique que vous louez vous « appartient ». C’est le cas par exemple de Veligo ou Swapfiets pour les vélos électriques ou bien Dance du côté des scooters électriques. Une formule qui vient aussi s’appliquer au secteur des trottinettes électriques.

Les trottinettes, des prix plus abordables à l’achat

Unagi en est la preuve, puisque cette jeune pousse américaine lance un nouveau modèle de trottinette électrique – le Model One Voyager – uniquement en location mensuelle — via TechCrunch. À l’heure d’écrire ces lignes, le site français du constructeur ne le mentionne nulle part. Elle ne semble pas disponible par chez nous au moment de son lancement.

Si l’idée est intéressante, a-t-elle pour autant énormément de sens lorsqu’appliqué aux trottinettes électriques ? En effet, le prix moyen de ces deux-roues est moins élevé que celui des vélos et scooters branchés. Acheter une trottinette électrique engendre une dépense financière plus modeste qu’un VAE, dont le tarif moyen a dépassé les 2000 euros.

Aujourd’hui, il est monnaie courante de trouver des modèles pertinents – en termes d’autonomie, de poids et de puissance – entre 500 et 800 euros. C’est par exemple le cas des Xiaomi Electric Scooter 3, Xiaomi Electric Scooter 4 Pro ou encore de la Segway Ninebot G30 LE II, pour ne citer qu’elles.

À 67 dollars par mois tout de même – assurance vol intégrée –, la Unagi Model One Voyager reviendrait à environ 800 dollars à l’année. Soit le coût d’une très bonne trottinette électrique facile à trouver sur le marché. Certes, la location mensuelle peut constituer un premier pas intéressant, mais elle devient peu rentable sur le court ou moyen terme. N’est-il, dans ce cas, pas plus avantageux de franchir le cap de l’achat tout de suite ?

Peu rentable sur le court terme

Chez Swapfiets, le vélo électrique entrée de gamme coûte la somme mensuelle de 59,90 euros, soit 720 euros à l’année. À ce prix, il est clairement difficile, voire impossible de trouver un bon VAE. Des références existent, certes, à 1000 euros, mais les produits appartiennent là encore à l’entrée de gamme.

Pour trouver un VAE équivalent à une trottinette électrique tournant autour de 800 euros, il faudra plutôt débourser une somme voguant autour des 2000 euros. Dans ce cas, garder un vélo en location durant une année seulement – voire 6 à 9 mois pour Veligo – a tout de suite plus de sens pour débuter.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.