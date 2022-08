Essai du service de location Dance : une offre sans prise de tête et un bon scooter électrique

Dance propose depuis fin juin 2022 une offre permettant de louer un scooter électrique Niu NQi Sport, assorti d’une gamme de services complémentaires. Nous l’avons testé pendant plusieurs semaines, voyons ce que vaut ce service innovant.

Les scooters électriques ont le vent en poupe, mais avec un nombre de modèles disponibles en constante évolution, il est difficile de faire le bon choix. Bien sûr, la situation de chacun est différente et certains préféreront un deux-roues confortable et économique, alors que d’autres vont privilégier l’autonomie ou la sportivité.

Le meilleur moyen de ne pas se tromper est bien entendu d’essayer le scooter chez un concessionnaire, mais un simple test d’une petite demi-heure ne permet que rarement d’appréhender pleinement l’engin. Heureusement, il existe une solution pour les indécis, mais aussi pour ceux et celles qui n’auraient que temporairement besoin d’un scooter : la location.

Source : Anthony Wonner – Frandroid Source : Anthony Wonner – Frandroid Source : Anthony Wonner – Frandroid Source : Anthony Wonner – Frandroid

Sur le même principe que Zeway ou Véligo (pour les vélos électriques), Dance propose ainsi des Niu NQi Sport, un des meilleurs équivalents 50cc, donc accessible sans permis, en location mensuelle ou annuelle. L’offre clé en main comprend le scooter, sa batterie, son chargeur, ainsi que le support smartphone, l’assurance et un service de conciergerie.

Nous l’avons testé pendant quelques semaines pour nous faire une idée du service. Nous ne reviendrons pas sur le scooter, que nous avons déjà testé en détail il y a quelques mois, puisqu’il ne diffère qu’en termes de couleur, proposé cette fois-ci dans un mauve-gris flashy qui ne passe pas inaperçu. Nous détaillerons en revanche le principe de fonctionnement de l’abonnement et du service de Dance.

L’offre Dance

Le principal avantage de Dance est que l’abonnement comprend tout le nécessaire pour démarrer. En effet, l’achat d’un scooter requiert systématiquement un contrat d’assurance valide, ce qui peut être compliqué pour un premier conducteur. Dance simplifie donc le processus en gérant directement cette problématique et en en répercutant le coût dans l’abonnement. Celui-ci est décliné en deux formules : Flex, sans engagement, au tarif de 179 euros par mois, ou une souscription avec engagement d’un an, facturée 149 euros par mois.

Dans les deux cas, l’abonnement peut être complété par des options incluant le casque ou le top case, facturées chacune 9,99 supplémentaires par mois. Par défaut, la souscription inclut la batterie standard qui n’offre qu’une quarantaine de kilomètres d’autonomie. La batterie longue autonomie permet de rouler plus sereinement, jusqu’à une soixantaine de kilomètres en une seule charge, moyennant un supplément mensuel de 11,99 euros.

La commande

Dance se fixe pour but de rendre la commande et l’utilisation d’un scooter facile. Nul besoin donc de se déplacer en concession, le véhicule est livré directement chez vous, à condition de vivre en région parisienne. Tout le processus se réalise en ligne et, avant même de commander, il est possible d’interagir avec la conciergerie de Dance pour toute question, soit en utilisant WhatsApp, soit par messagerie électronique.

Lors de la commande, il suffit de choisir la formule mensuelle ou annuelle, les éventuelles options, de saisir ses coordonnées, puis de choisir le créneau de livraison. Le processus ne prend que quelques minutes et a le mérite d’être intuitif et clair, puisqu’il met en évidence les options sélectionnées et le prix mensuel avec les options.

La livraison

Dance propose des créneaux de livraison sur des créneaux trois heures, par exemple entre 14 et 17 heures. Le jour de la livraison, vous serez notifié sur votre application de l’arrivée de votre scooter, et pourrez même le suivre en direct sur la carte, jusqu’à son arrivée en bas de chez vous.

À son arrivée, le livreur vous présentera le scooter et vous fournira les éventuels accessoires que vous avez commandés. En quelques minutes, vous pourrez prendre la route et profiter de votre engin. Notons cependant qu’un seul jeu de clés vous sera fourni, ce qui peut être contraignant au quotidien, notamment si vous partagez le deux-roues avec un proche.

Usage

Le scooter fourni par Dance est un Niu NQi Sport, que nous avons déjà testé. Nous ne reviendrons donc pas sur les détails du véhicule, mais allons plutôt couvrir le principe de fonctionnement du service fourni par Dance.

En plus de vous livrer le scooter en bas de chez vous, les équipes de Dance se tiennent à votre disposition tout au long de votre abonnement. Ainsi, l’application vous permet de consulter les détails de votre forfait, mais également les informations relatives à l’assurance. En cas de panne, il est également possible de le signaler à travers l’application afin d’obtenir une assistance rapide.

Enfin, la conciergerie accessible par WhatsApp se tient à disposition en cas de besoin. Par exemple, j’ai demandé l’ajout d’un conducteur supplémentaire et l’équipe a pu le rajouter en quelques minutes, sans avoir besoin d’attendre de longues heures ou de devoir envoyer un email. C’est là le principal atout de Dance : la simplicité et l’efficacité.

Notre avis

Vous l’aurez compris, Dance se différencie par le service clé en main qu’il offre et l’efficacité de sa conciergerie. En revanche, la qualité du service a un prix. En effet, l’abonnement est relativement cher comparativement au prix du scooter qui n’est que de 2 600 euros, hors bonus écologique. Certes, Dance inclut l’assurance et l’entretien, mais il faudra comparer le prix de la location à celui du scooter neuf, et de payer son entretien et l’assurance. Il ne faut pas non plus oublier que Zeway facture un modèle de puissance équivalente à un tarif inférieur, tout en incluant dans l’abonnement l’échange d’une batterie vide contre une pleine.

Cela destine donc le Dance à une catégorie d’utilisateurs qui seraient encore indécis sur l’achat d’un scooter électrique et voudraient l’essayer quelques mois, ou alors des jeunes conducteurs qui n’auraient pas grand intérêt à se faire assurer pour la première fois sur leur propre scooter, et bien sûr ceux qui préfèrent un service clé en main, que ce soit pour quelques mois ou le plus long terme.

Il ne faut pas non plus oublier que le scooter de Dance n’est proposé que dans un unique coloris, qui peut déplaire à certains utilisateurs. En effet, je dois avouer que le côté trop flashy de celui-ci m’a quelque peu gêné au bout de quelques semaines d’utilisation, et j’aurais préféré une livrée plus sobre. Le contrepied est que de nombreuses personnes intriguées m’ont interpellé au feu rouge pour en savoir plus sur Dance.

