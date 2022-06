Dance lance un abonnement de scooters électriques à Paris

Dance lance aujourd'hui un abonnement tout compris, permettant de bénéficier d'un scooter électrique Niu et d'une gamme de services complémentaires.

La mobilité électrique a le vent en poupe. Non seulement elle est plus respectueuse de l’environnement que les véhicules thermiques, mais elle offre aussi divers avantages au quotidien, que ce soit la facilité de recharger à domicile, ou même de contourner la circulation en deux-roues.

Bien que ce mode de transport soit tentant, l’acquisition d’un véhicule ou d’un vélo électrique peut en rebuter certains. Cette réticence est une aubaine pour les sociétés de location, qui offrent ainsi l’opportunité de profiter sans contrainte d’un scooter ou d’un vélo, que ce soit pour des courts trajets ponctuels, ou sur le plus long terme, comme le font déjà Véligo et Zeway.

Dance s’appuie donc sur le modèle de location long terme, proposant ainsi des vélos à assistance électrique, déjà disponibles sur le marché depuis trois mois, auxquels s’ajoutent désormais des scooters. Tous deux sont revêtus d’une livrée aux tons violets et gris, les différenciant des autres véhicules sur la route.

Un service (presque) tout compris

Le principal point fort de Dance est que l’abonnement inclut le scooter Niu NQi Sport, un des équivalents 50 cc au meilleur rapport qualité-prix, mais aussi un service de conciergerie premium, accessible depuis l’application Dance et même WhatsApp. Ce dernier se charge notamment de livrer votre scooter chez vous, mais également de proposer une assistance en cas de panne, ainsi que la réparation et l’entretien du véhicule.

Des tarifs élevés

L’abonnement classique commence à 149 euros par mois pour une souscription annuelle, ou 179 euros par mois pour un abonnement sans engagement. Certes, il inclut bien l’entretien, l’assurance et l’assistance, mais les accessoires comme le casque, le top-case et la batterie longue autonomie sont proposés en option, respectivement facturées 9,99 et 11,99 euros par mois.

Ces tarifs sont relativement onéreux, notamment quand on sait que le scooter nu coûte 2 600 euros, hors bonus écologique. À titre de comparaison, Zeway facture un modèle de puissance équivalente à 130 euros par mois et inclut dans l’abonnement l’échange d’une batterie vide contre une pleine.

Une zone de service étendue

Bien que Dance ne liste que Paris dans les villes desservies, le service couvre plusieurs villes de la petite couronne, comme indiqué sur la carte ci-dessous.

Il faut savoir que cette zone est celle dans laquelle le service de conciergerie peut vous livrer et intervenir sur le scooter en cas de besoin. Il vous est bien entendu possible d’en sortir pour vos déplacements quotidiens.

Et la recharge ?

Contrairement à Zeway, il vous incombe de recharger votre scooter avec le chargeur fourni. N’espérez donc pas « swapper » votre batterie pour une autre en quelques secondes. C’est dommage, surtout que celle fournie par défaut n’offre qu’une autonomie limitée de 50 km contre 70 km pour la version étendue.

Que vaut-il vraiment ?

C’est une très bonne question : Dance nous a gentiment prêté un scooter en avant-première et nous ne manquerons pas de vous détailler notre expérience d’ici quelques semaines. En attendant, vous pouvez d’ores et déjà commander le vôtre sur le site officiel, pour une livraison estimée en août.

