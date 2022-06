Lime : vous allez moins galérer avec l’autonomie de ses trottinettes et vélos électriques

L’opérateur Lime commence le déploiement d’une nouvelle génération de batterie plus dense en capacité énergétique. Un moyen pour les utilisateurs de parcourir des distances plus longues, et pour l’entreprise d’économiser des coûts liés à la recharge.

Voilà déjà quatre ans que les trottinettes électriques de Lime ont fait leur apparition à Paris. En 2020, l’opérateur américain a su décrocher l’un des précieux sésames délivrés par la mairie dans le cadre d’un appel d’offres visant à limiter le nombre de services au sein de la capitale. Disons que jusqu’ici, Lime mène plutôt bien sa barque.

Avec une flotte à la fois composée de vélos électriques, trottinettes branchés et scooters électriques, Lime a su se faire une place de choix dans le paysage urbain de la micro mobilité. Et pour se démarquer de la concurrence, le groupe a décidé de déployer une nouvelle génération de batterie bien plus performante, nous apprend TechCrunch.

Une autonomie en hausse

Pour faire simple, les trottinettes électriques de Lime vont voir leur autonomie passer du simple au double d’une batterie à une autre. Avec un poil plus de 30 kilomètres de portée aujourd’hui, elles devraient donc facilement atteindre les 60 kilomètres. Du côté des vélos, la marque ne communique aucun chiffre.

Selon TechCrunch, cette batterie nouvelle génération serait parfaitement compatible avec la dernière version de trottinettes électriques Lime, introduite en novembre 2020. Il n’y aura donc nullement besoin de remplacer le parc de trottinettes, mais seulement les batteries qui les équipent.

Le curieux deux-roues Citra – ni un vélo, ni un scooter – que l’on vous présentait mi-juin, pourra lui aussi en profiter. D’ailleurs, sa ville de lancement (Long Beach) coïncide parfaitement avec les intentions de Lime, qui réserve sa nouvelle batterie à cette agglomération californienne, mais aussi à Paris.

Des avantages multiples

Cette avancée technique revêt plusieurs avantages à la fois pour les utilisateurs et l’opérateur. Forcément, les clients vont pouvoir voyager plus loin. Ils auront également affaire à des réserves d’autonomie plus accrue sur les engins empruntés.

Pour l’entreprise, les économies de coûts sur le long terme sont forcément intéressantes. Les personnes employées à recharger la flotte de trottinettes électriques devraient réduire leur nombre d’aller-retour et de sessions de charge. Conséquences : Lime économisera du temps, et probablement de l’argent.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.