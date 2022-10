Trek : 11,8 kilos, c’est le poids de son nouveau vélo de route électrique très premium

Trek a levé le voile sur un tout nouveau vélo électrique de route répondant au nom de Domane+ SLR. Débutant à partir de 8999 euros, ce modèle revendique un poids plume impressionnant de 11,8 kilos.

Le fabricant américain Trek fait preuve d’un certain dynamisme en matière de nouveaux vélos électriques. En juillet, deux VAE urbains avaient été présentés par la marque : les Dual Sport+ et Trek FX+, que nous avions pu tester. Un peu avant, le VTTAE très haut de gamme Fuel EXe avait lui aussi eu son heure de gloire.

Cette fois-ci, c’est au tour du Domane+ SLR de se retrouver sous le feu des projecteurs médiatiques. La firme d’outre-Atlantique a publié un post Instagram le 13 octobre pour introduire ce tout nouveau vélo de route électrique, là encore classé dans la catégorie des cycles premium et onéreux.

Moins de 12 kilos

Le Trek Domane+ SLR se démarque sur un point en particulier : son poids, recensé à 11,8 kilos pour la version la plus légère. Il fait donc partie des vélos électriques parmi les plus légers du marché, aux côtés des Origine Help, VELLO BIKE, Hummingbird Flax, Ducati Futa et Endurance SL e Hero, pour ne citer qu’eux.

Pour ce faire, Trek s’est appuyé sur du carbone OCLV de Série 800, dont le procédé de fabrication a été breveté par le constructeur lui-même. Ce dernier assure que cette fibre de carbone est 30 % plus résistante que celles jusque-là utilisées pour ses vélos, tout en conservant le même niveau de rigidité.

Conséquences : Trek utilise moins de matériaux, pour un résultat similaire en termes de rigidité… mais un poids forcément tiré vers le bas. Le cadre du Domane+ SLR impressionne donc par sa légèreté : seulement 700 grammes. Le moteur central HPR50 rejoint aussi cette philosophie, lui qui est recensé à 1,8 kg sur la balance.

D’un couple de 50 Nm – on aurait pu s’attendre à plus –, la motorisation est épaulée par une batterie de 350 Wh dont le mode Eco fournit une assistance de 100 kilomètres. Le mode le plus puissant réduit forcément la portée du vélo. Si la marque ne communique pas dessus, on estime à environ 60 km le rayon d’action obtenu avec celui-ci.

Le Trek Domane+ SLR se dote par ailleurs du système IsoSpeed, qui permet au « tube de selle de fléchir selon les contraintes de la route », explique la marque. « Cela donne un vélo qui bouge avec la route tout en préservant les sensations et l’efficacité du design traditionnel de vélo », précise-t-on.

Des prix qui s’envolent

Selon Bike Radar, deux choix de transmission Shimano à douze vitesses seront disponibles, aux côtés d’une transmission SRAM. Au niveau des pneus, il faudra compter sur des Bontrager garantis à vie, accompagnés de freins à disque hydrauliques Flat Mount. Le tout à un prix qui atteint les sommets.

En effet, selon les versions, le Trek Domane+ SLR oscille entre 8999 et 14 999 euros. Soit des tarifs très élitistes qui ne sont clairement pas à la portée de tous.

