Ce vélo électrique en fibre de lin est d’une légèreté inouïe

L’Hummingbird Flax ne pèse que 10 kilos sur la balance, soit un poids plume pour un vélo électrique. Ce pliant vise cependant des prix élitistes qui dépassent les 5000 euros.

Au royaume des vélos électriques ultra légers, plusieurs modèles ont su se faire remarquer au cours des dernières années. Citons notamment le Superstrata Ion et ses 11 kilos, le VELLO BIKE et ses moins de 10 kilos ou encore le Domestique et ses 8,5 kilos. Tous ont généralement un point commun : leur tarif extrêmement onéreux.

À cette petite liste s’invite un nouvel arrivant répondant au nom de Hummingbird Flax, relaie le site Electrek. Le constructeur britannique à l’origine de ce cycle a mis le paquet sur les composants, puisqu’il a souhaité mettre l’accent sur une conception durable qui mêle légèreté et solidité.

10 kilos

Le cadre du Hummingbird Flax est ainsi conçu en fibre de lin, lorsque la tige de selle et le guidon profitent quant à eux de fibre en carbone. Une combinaison qui permet de tirer le poids vers le bas pour atteindre le seuil symbolique de 10 kilos. Pour un pliable, c’est un atout considérable notamment pour l’intermodalité.

La batterie et le moteur sont rassemblés dans un même boîtier placé sur le moyeu de la roue arrière. Forcément, l’ensemble du poids est réparti à l’arrière. D’une capacité de 158 Wh, l’accumulateur est en mesure de fournir une autonomie de 50 kilomètres, assure la marque, qui ne précise pas si des modes d’assistances sont disponibles.

Le moteur de 250 Wh fournit de son côté une assistance jusqu’à 25 km/h, comme le dispose la loi européenne. Aucune indication sur le couple n’a cependant été communiquée. Ce qui est intéressant en revanche, c’est la présence d’un moyen à vitesse intégrée – un Shimano Nexus à 8 rapports – associée à une courroie.

Au moins 5000 euros

D’un côté, ce type de système vous empêche de dérailler, de l’autre, il vous permet de monter ou baisser de rapports même à l’arrêt. La fiche technique est complétée par des pneus de 16 pouces Schwalbe Kojak et de freins à double pivot signés Shimano. Hummingbird Flax est enfin capable de supporter un poids de 110 kilos maximum.

Venons-en au prix, qui atteint ici les sommets : le site officiel mentionne un tarif de 4445 livres sterling (environ 5270 euros) pour la version avec courroie, contre 4245 livres sterling (environ 5030 euros) pour la version avec transmission à chaîne.

