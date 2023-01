Ce VTT électrique avec ABS mêle puissance et look agressif

Le vélo électrique Nireeka Revenant s’appuie sur une campagne de financement participatif pour s’inviter sur le marché. La particularité de ce VTTAE réside dans la présence d’un ABS et d’un double système de suspension.

Basée au Canada, l’entreprise Nireeka s’est illustrée au travers de plusieurs vélos électriques au design parfois original – en témoigne le look du Nyx. Le constructeur revient à la charge avec un tout nouveau modèle répondant au nom de Revenant et dont le look agressif révèle des lignes esthétiques musclées.

Ce vélo appartient incontestablement à la catégorie des VTT électriques, eu égard de son double système de suspension offrant 140 mm de battement chacun – fourche suspendue à l’avant, amortisseur X-Fusion O2 à l’arrière. Son cadre en carbone permet quant à lui de contenir le poids de l’engin, recensé à 24 kg. Ce qui est décent pour un VTTAE.

Un moteur coupleux

Boosté par une campagne de financement participatif sur Indiegogo, le Revenant se décline en deux versions : l’une d’une puissance de 1000 W illégale par chez nous, l’autre d’une puissance de 250 W qui colle donc à la législation européenne. Le tout avec un généreux couple de 85 Nm apporté par un moteur Bafang.

Si le moteur est placé sur le moyeu de la roue arrière, le Revenant profite tout de même d’un capteur de couple toujours bienvenu. Avec, l’assistance électrique est transmise de manière proportionnelle à la force que vous mettez dans les pédales. A contrario d’un capteur de rotation, qui envoie l’assistance une fois qu’un tour de pédalier est détecté.

Le capteur de couple a l’avantage d’apporter une conduite plus réactive, dynamique et naturelle à l’expérience. Autre particularité importante à souligner : la présence d’un ABS. Pour rappel, ce système permet de réguler automatiquement la pression hydraulique du frein avant afin d’éviter tout blocage de roue, tout en apportant un freinage mordant et efficace.

Un ABS… en option

Pour le Revenant, le fournisseur Brubrake a été privilégié. Sachez que Bosch possède aussi son propre système que nous avons pu tester fin 2022, pour un résultat bluffant. Le reste de la fiche technique comporte une transmission Shimano Alivio à neuf vitesses, des freins à disque hydrauliques Shimano Diore, des roues de 27,5 pouces et une batterie de 480 Wh.

L’offre de lancement débute à 2167 euros, contre 2883 en temps normal, hors frais de livraison. Attention, l’ABS est une option payante facturée 300 euros, selon Hybridos y Electricos. Décliné en taille S, M et L, le modèle compatible avec les lois européennes peut être livré à partir de février 2023.

