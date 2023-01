Outsider MX : ce vélo électrique très design mise tout sur le confort

La marque Michael Blast a sorti une nouvelle version de son vélo électrique Outsider : le MX. Au menu du jour : une double suspension et des pneus très larges pour renforcer au maximum le confort du cycle.

Michael Blast est une marque de vélos électriques qui cherche surtout à se démarquer avec des modèles au design singulier. Ses cycles s’inspirent de certains codes esthétiques d’antan, à l’image du Greaser Classic, qui rappelle les motos Boardtracker des années 1920. Globalement, chacun de ses deux roues fait son petit effet.

Récemment lancée en Europe – après s’être attaquée à l’Australie et aux États-Unis –, la société renforce son catalogue avec un tout nouveau produit : l’Outsider MX, qui correspond en fait à une nouvelle version de l’Outsider classique. Les précommandes ont été lancées le 18 janvier 2023, pour des livraisons prévues à partir du 15 juin.

Un fatbike tout confort

L’Outsider MX veut séduire le grand public sur deux principales thématiques : le design forcément – touches vintages, grand feu LED à l’avant – et le confort. Pour ce faire, le constructeur a installé une fourche suspendue KKE à l’avant, ainsi qu’un amortisseur réglable Rockshox à l’arrière.

Pour couronner le tout, des pneus CST de 20 pouces et d’une largeur de 4 pouces – cela lui donne des airs explicites de fatbike – complètent cette panoplie d’équipements. Ce trio devrait largement gommer les aspérités de la route pour ainsi offrir un confort particulièrement soigné à l’utilisateur.

Là où l’Outsider MX peut faire tiquer, c’est au niveau de son poids : 34 kilos. Ce VAE est donc extrêmement lourd, ce qui rend son utilisation très contraignante au quotidien. Si vous n’avez pas d’ascenseur, de jardin ou de local privé, il paraît difficile de le porter dans des escaliers. Le faire dormir dehors est une solution difficilement acceptable, vu son prix.

Car à 3490 euros, ce modèle n’est pas à la portée de tout le monde. Ce tarif comprend un moteur Bafang de 250 W, associé à une transmission automatique à deux vitesses. En revanche, la marque ne donne pas de précision sur le couple du système et la nature du capteur – couple ou rotation. Ce sont des données pourtant importantes.

Une autonomie théorique décente

Le couple joue en effet sur le dynamisme des démarrages et des reprises. Plus il est élevé, plus le vélo sera vif. De son côté, le capteur de couple permet de transmettre l’assistance électrique de manière proportionnelle à la force que vous mettez dans les pédales. C’est un capteur que l’on retrouve sur les VAE haut de gamme.

Côté autonomie, la batterie amovible de 960 Wh revendique une autonomie théorique de 120 km avec le mode 1, ou de 60 km avec le mode d’assistance le plus élevé. Ce qui est décent vu son poids, sans non plus être éblouissant. La charge oscille entre 5 et 6 heures. Il faut enfin compter sur des freins à disque hydrauliques Tektro Dorado : un bon point.

Pour rappel, les précommandes de l’Outsider MX sont d’ores et déjà ouvertes. En cas d’achat, le cadre est garanti 10 ans, contre 2 ans pour le moteur et la batterie.

