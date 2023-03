Ce vélo électrique ultra connecté se déverrouille avec votre empreinte digitale

Urtopia dégaine un nouveau vélo électrique connecté, qui mise à la fois sur un prix plus abordable que le reste du catalogue, ainsi qu’un capteur d’empreinte digitale pour gérer le déverrouillage. Original.

Urtopia fait partie des marques positionnées sur les vélos électriques connectées, à l’image de Cowboy, VanMoof – en proie à des déboires financiers –, Angell ou encore Elipse. Son premier modèle, l’Urtopia Carbone 1, avait fait sensation de par son design original et son poids plume de 14 kilos.

L’entreprise revient sur le devant de la scène avec un tout nouveau modèle répondant au nom d’Urtopia Chord. Ce dernier est vendu à un prix plus abordable, que l’on pourrait même qualifier d’intéressant pour un VAE connecté : 2299 euros. À ce prix-là, vous avez affaire à un produit bardé de technologies.

La connectivité avant tout

Le plus marquant est sans nul doute l’intégration d’un capteur d’empreinte digitale sur la partie inférieure de l’écran central : avec, vous pouvez tout bonnement déverrouiller votre vélo, à l’image d’un smartphone. Le système embarque aussi un haut-parleur capable de diffuser vos musiques préférées grâce à une connexion Bluetooth.

L’écran indique également la direction à prendre selon un trajet prédéfini, non sans afficher votre vitesse, la batterie restante ou encore le mode d’assistance utilisé (Eco, Confort, Sport ou Turbo). Mobiwisy nous apprend que le kilométrage, la puissance, la météo et les calories dépensées sont disponibles sur une autre fenêtre.

Vélo connecté oblige, les mises à jour logicielles à distance sont forcément de mise, tout comme le suivi GPS depuis une application mobile dédiée. Cette fonctionnalité est fort pratique en cas de vol, puisque vous êtes en mesure de suivre à la trace votre monture sans que le voleur ne s’en aperçoive forcément.

Le reste de la fiche technique récolte les honneurs, avec l’association d’un moteur (250 W) placé sur le moyeu arrière combiné à un capteur de force et 45 Nm de couple. Pour rappel, le capteur de force permet de transmettre l’assistance électrique de manière proportionnelle à la force que vous mettez dans les pédales.

Autonomie plus que décente

Ce type de technologie offre une conduite plus naturelle, dynamique et réactive, notamment au niveau des reprises et des démarrages. C’est un capteur que l’on retrouve sur certains vélos électriques milieu de gamme, comme le Decathlon LD 500 E ou le Nakamura E-Crossover V, et plus généralement sur les modèles haut de gamme.

La batterie de 352,8 Wh revendique quant à elle une autonomie de 50 à 120 km. Ici, le rayon d’action diffère selon le mode d’assistance utilisé : moins il est puissant, plus l’autonomie sera grande. La typologie du terrain et le poids du cycliste impactent également la portée d’un vélo.

Prix et date de sortie

Les freins à disque hydrauliques Tektro sont pour le moins rassurants sur le papier. Ils sont accompagnés de pneus CST chaussés sur des roues de 28 pouces, aux côtés d’une transmission Shimano Acera à 8 vitesses qui nous paraît un poil juste à ce prix-là. Une transmission plus aboutie n’aurait pas été de refus.

Décliné en cadre ouvert ou fermé, en coloris blanc ou noir, l’Urtopia Chord pèse un total de 21 kg et convient aux utilisateurs et utilisatrices oscillant entre 170 et 195 cm. Le site officiel indique une garantie de 2 ans contre les défauts de fabrication. Au total, 14 jours d’essai sont possibles avant un retour gratuit. Son prix : 2299 euros, pour des livraisons entre le 15 et le 30 mai en cas de précommandes.

