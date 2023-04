Ce vélo électrique avec 350 km d’autonomie impressionne aussi par sa puissance

Fuell dégaine deux nouveaux vélos électriques aux performances et à l’autonomie hors-norme. La motorisation est par ailleurs assurée par un fournisseur français.

L’actu en bref

Les nouveaux vélos électriques Flluid 2 et Flluid 3 ont parmi les meilleures autonomies du marché ;

Fourni par Valéo, le moteur revendique un couple de 120 Nm ;

La campagne Indiegogo offre des prix avantageux.

La marque Fuell – dont le nom est un joli pied de nez à l’industrie automobile thermique – avait déjà tapé dans l’œil de Frandroid en 2019, avec son tout premier vélo électrique répondant au nom de Flluid-1. À l’époque, seules des versions non conformes aux lois européennes avaient été présentées.

Sachez par ailleurs que Fuell a été créé par un trio d’entrepreneurs directement issu du monde automobile et de la moto : Erik Buell a travaillé durant 16 ans chez Harley-Davidson, François-Xavier Terny a fondé l’entreprise Vanguard Moto, et Frédéric Vasseur n’est autre que l’actuel directeur d’écurie de Ferrari en Formule 1.

Des autonomies démentielles

Le fabricant revient à la charge en cette année 2023 avec deux nouveaux modèles aux caractéristiques hors-norme : bienvenus aux Fuell Flluid 3 et Flluid 2, qui font actuellement l’objet d’une campagne de financement sur Indiegogo. On vous rassure : les livraisons sont mondiales, avec des versions adaptées à l’Europe – vitesse limitée à 25 km/h.

En réalité, les deux vélos électriques se ressemblent en tous points et partagent les mêmes caractéristiques techniques, ou presque. Ce qui les distingue réellement est le nombre de batteries intégrées dans le cadre : le Flluid 3 n’en a qu’une de 1000 Wh – une capacité déjà énorme –, contre deux pour le Flluid 2, soit 2000 Wh en tout.

Ces énormes accumulateurs promettent des autonomies littéralement démentielles : entre 95 et 190 km selon le mode d’assistance utilisé pour le premier nommé, et entre 180 et 350 km pour le second. Comme vous pouvez le constater (photo de Une), ce dernier souffre d’un gabarit bien plus imposant, seconde batterie oblige.

La marque ne communique pas sur le poids de ce binôme : on ne prendrait pas beaucoup de risques à miser sur une valeur minimum de 25 kg, si ce n’est 30 kg. Pour le reste, les Flluid 3 et Flluid 2 sont identiques. Surtout, ils ne font pas dans la demi-mesure en termes de choix de composants.

Boîte de vitesses automatique

Pour le moteur, la société a fait appel à un fournisseur français, Valeo : le couple du système impressionne là encore, 130 Nm. Difficile de faire plus dynamique au niveau des reprises et autres démarrages à l’arrêt. Ce moteur est associé à une boîte de vitesses automatique à sept rapports.

En clair : vous n’avez rien à faire, le vélo se charge lui-même de switcher de vitesses selon votre allure, votre cadence de pédalage et vos besoins du moment. Cette technologie est accompagnée d’une transmission à courroie Gates Carbon, silencieuse et beaucoup moins salissante qu’une chaîne classique.

Source : Fuell Source : Fuell Source : Fuell

Le confort est assuré par une fourche suspendue Suntour XCR34 d’un généreux débattement de 120 mm. De quoi amortir en toute aisance les nids de poule et autres aspérités de la route. Pour ralentir et s’arrêter, des freins à disque hydrauliques Tektro HD-E 350 (disque de 180 mm) ont été installés à l’avant comme à l’arrière. Rassurant.

Il faut enfin compter sur des pneus Pirelli Cycl-E chaussés sur des roues de 27,5 pouces, ainsi qu’à une belle dose de connectivité via une application dédiée. Avec, il est possible de verrouiller le moteur à distance ou recevoir des notifications en cas de mouvements suspects.

Sur le guidon, un écran permet de consulter en direct sa vitesse, l’autonomie restante ou encore le mode d’assistance utilisé. Chaque modèle fournit par ailleurs, de série, des garde-boue et un porte-bagages d’une capacité de charge de 25 kg.

Prix et disponibilité

Les Fuell Flluid 3 et Fuell Flluid 2 sont déclinés en trois coloris (Argent, Bleu et Rouge), pour les cyclistes mesurant entre 155 et 195 cm. Ils sont disponibles aux prix suivants :

Fuell Flluid 3 : 5499 euros sur le site officiel, 5038 euros sur Indiegogo, promotion à 3391 euros pour le lancement de la campagne ;

pour le lancement de la campagne ; Fuell Flluid 2 : 5999 euros sur le site officiel, 5496 euros sur Indiegogo, promotion à 3666 euros pour le lancement de la campagne.

