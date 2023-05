Le recyclage des batteries de vélos électriques va prendre une nouvelle ampleur grâce au co-fondateur de Tesla

L’un des plus gros vendeurs de vélos électriques outre-Atlantique s’associe à Redwood Materials, spécialisé dans le recyclage de batteries, pour donner une seconde vie aux matériaux utilisés dans les accumulateurs de VAE.

Le recyclage de certains composants et plus précisément des batteries est un sujet régulièrement mis sur le devant de la scène lorsque la thématique des voitures électriques ou des vélos électriques est mise sur la table. À juste titre, il est tout à fait légitime de se poser des questions et d’essayer de comprendre nos capacités de recyclage d’aujourd’hui.

Dans l’univers automobile, les constructeurs ont fait des avancées significatives : Mercedes vient d’ouvrir une usine qui promet un taux de recyclage maximal de 96 % à terme, Tesla plafonne quant à lui à 92 % pour le moment, lorsque Volkswagen avance sur un projet d’envergure permettant de recycler quasiment à l’infini les matériaux des batteries lithium-ion.

Recyclage à 95 %

Quid des vélos électriques, qui exploitent, eux aussi, un grand nombre de batteries au lithium – bien que plus petites que celles des voitures électriques. Le fabricant Rad Power Bikes semble avoir trouvé un début de solution. Si cette marque n’est peut-être pas la plus connue par chez nous, elle jouit d’une grande popularité en Amérique du Nord.

Comme le rappelle The Verge d’ailleurs, elle fait partie des plus gros vendeurs de vélos électriques d’outre-Atlantique. En 2020 par exemple, ses ventes étaient estimées à environ 100 000 unités écoulées. Et en sachant que ses batteries ont en moyenne une durée de vie de 800 cycles, soit cinq à sept ans, leur réserver une seconde vie est un point essentiel.

Pour ce faire, Rad Power Bikes s’est donc associé à Redwood Materials, créé en 2017 par J. B. Straubel, l’un des co-fondateurs de Tesla – 16 ans d’ancienneté au sein de la marque américaine. Aujourd’hui, Redwoods Materials collabore avec Ford, Toyota, Nissan, Amazon ou encore Specialized, une autre marque de VAE, précise The Verge.

Cette société est parvenue à développer des procédés de recyclage permettant de réutiliser 95 % des matériaux d’une batterie, comme le nickel, le cobalt, le cuivre, l’aluminium, le lithium et le graphite. Le groupe a réussi à internaliser les principales étapes du processus, à savoir le traitement, le recyclage et la conception de nouveaux composants.

Un premier programme pilote entre Rad Power Bikes et Redwood Materials a été mis en place. Plusieurs sites du fabricant de VAE ont ainsi collecté une certaine quantité de batteries, qui ont ensuite été envoyées à Redwood. Satisfaite des résultats, la marque a élargi ses opérations à tous ses points de vente. Une méthode pratique, simple et efficace.

Rad Power Bikes montre l’exemple

Cette prise de position de Rad Power Bikes est intéressante à plus d’un titre. D’un, elle met en valeur des entreprises spécialisées dans le recyclage de batterie, et prouve qu’il est aujourd’hui possible de solutionner cette problématique si importante. De deux, elle montre l’exemple pour d’autres constructeurs de vélos électriques, qui pourraient s’en inspirer.

Pour aller plus loin

Le vélo électrique pollue-t-il vraiment plus qu’un vélo classique ?

Ici, Redwood montre que nous avons les connaissances et les compétences pour recycler les batteries presque dans leur entièreté, afin de créer une économie circulaire qui prendra de plus en plus de poids au fil des années. Certes, le taux de 100 % n’est pas encore atteint, mais il n’y a aucune raison à ce qu’il ne le soit pas à l’avenir.

Plus il y a de VAE vendus, plus il y aura de batteries à recycler d’ici quelques années, plus nous pourrons produire des accumulateurs en minimisant l’extraction de certains matériaux – procédé polluant et souvent irrespectueux de certains droits humains.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.