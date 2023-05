Ce vélo électrique créé avec BMW jouit d’un système d’inclinaison inédit

Le Cube Trike Hybrid est un nouveau vélo électrique adressé aux familles et aux professionnels. Disponible sur le catalogue du constructeur allemand, ce modèle a été conçu en partenariat avec BMW.

Cube est un fabricant allemand de vélos électriques connu et reconnu pour ses vélos de route et ses VTT, entre autres. L’entreprise a naturellement pris le virage de l’électrique au cours des dernières années. En ce milieu de cru 2023, il décide de renforcer sa position sur le créneau des VAE familiaux.

En plus d’un biporteur déjà présent sur son catalogue, Cube ajoute le Trike Hybrid, décliné en deux versions : le Family et le Cargo. Comme leur nom l’indique, chaque modèle se destine à transporter des enfants d’un côté, et des marchandises de l’autre. Pour ce faire, leur train arrière respectif a été légèrement modifié.

Bosch aux commandes

Le Family intègre ainsi une « caisse légère et résistante » qui s’affuble de parois latérales et hautes afin de protéger des enfants. « Sa housse de pluie intégrée se relève seule à l’aide d’un vérin à gaz, tandis que son assise polyvalente et ses harnais de sécurité peuvent être rapidement et facilement retirés si vous choisissez de transporter une charge », peut-on lire sur le site officiel.

De son côté, le Cargo accueille une caisse imperméable et verrouillable, capable de supporter jusqu’à 50 kg de charge. Un compartiment de rangement est aussi disponible dans le cadre principal, tandis qu’un porte-bagages avant peut être ajouté en option pour augmenter la capacité de charge.

Sur le reste, le binôme se ressemble en tous points et partage les mêmes caractéristiques techniques. À ce titre, Cube n’a pas fait dans la demi-mesure et propose des composants haut de gamme vraiment intéressants. Il est par exemple question de l’écosystème Bosch, motoriste et fournisseur incontournable dans le milieu des VAE.

Les Trike Hybrid s’équipent d’un moteur Bosch Cargo Line d’un couple de 85 Nm, doté du Smart System et accompagné d’un écran de bord Kiox 300. L’ensemble est associé à une transmission à variation continue manuelle signée Enviolo, très utile pour passer les vitesses à l’arrêt et ne jamais dérailler, ainsi qu’une batterie Bosch de 750 Wh.

Technologie d’inclinaison brevetée

Au chapitre du confort, il faut compter sur une combinaison appétissante : pneus Schwalbe Pick-Up (24 pouces à l’avant, 20 pouces à l’arrière) et fourche suspendue Suntour Mobie34 Cargo d’un débattement de 100 mm. Sans oublier des freins à disque hydrauliques rassurants fournis par Tektro, des Auriga Twin+ HD-E745.

Les Cube Trike Hyibrid se démarquent enfin par leur technologie d’inclinaison brevetée, « qui permet de découpler la charge sur l’arrière et l’avant du vélo, offrant ainsi une tenue de route naturelle en virage », assure la marque d’outre-Rhin sur son site officiel.

Des tarifs qui s’envolent

Si le groupe n’hésite pas à mettre en avant BMW en tant que partenaire, rien n’est précisé sur la nature de cette alliance. On ne sait donc pas à quel niveau le constructeur automobile est intervenu. C’est un peu dommage, et cela fait surtout penser à de la stratégie marketing.

Le Trike Family Hybrid est affiché à 7300 euros sur le catalogue de Cube, contre 6899 euros pour le Trike Cargo Hybrid. Les deux modèles disposent d’une taille unique pensée pour les utilisateurs et utilisatrices de 160 à 190 centimètres.

