Le Steam Deck c’est bien, avec Mac OS 7, c’est mieux !

Un passionné d'informatique s'est mis au défi de faire tourner Mac OS 7 sur son Steam Deck. Vous savez quoi ? Il a réussi !

Mac OS 7 sur votre Steam Deck vous en rêviez ? On se doute que non et c’est bien normal. Même si ça ne sert à rien, un passionné d’informatique l’a fait : installer une vieille version du système d’exploitation Mac sur la console de jeux hybride de Steam.

Un Hackintosh pour le moins surprenant

Dans une vidéo publiée sur Twitter, l’internaute et passionné d’informatique Miga nous a montré son Steam Deck, sur lequel il fait tourner un autre système d’exploitation. Là où c’est pour le moins surprenant, c’est sur le choix de l’OS : si celui de base est SteamOS, lui a préféré utiliser Mac OS. C’est le système d’exploitation des Macintosh sorti en 1991 et qui a été remplacé par Mac OS 8 en 1997. Autant dire qu’à l’échelle de l’informatique, c’est une antiquité (pardonnez mon jeune âge).

C’est en fait un défi de longue date, comme il l’a posté sur Twitter un jour de juillet 2021 : « Quand j’aurai mon Steam Deck, je mettrai le système 7.1 dessus ». Depuis, il l’a reçu, son Steam Deck.

Here's a short video of it running from the Steam Deck UI. pic.twitter.com/59YTpXZZVY — Miga (@MigaIsNotACat) May 11, 2022

Mac OS 7 tourne très bien sur le Steam Deck : une information inutile, mais que vous devez connaître

Dans la vidéo que cet internaute a postée, on le voit lancer son système d’exploitation préféré et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il fonctionne bien, très bien même. En fait, Mac OS 7 se lance instantanément, on ne voit aucun écran de chargement. Ne reste plus qu’à savoir ce que Miga va bien pouvoir faire avec.

On peut effectivement installer un autre système d’exploitation sur le Steam Deck, notamment Windows 11 : une bêta a été lancée il y a quelques semaines par Valve pour permettre plus de souplesse aux joueurs. Parmi les autres nouveautés relatives à la console portable de Steam, on peut noter qu’en deux mois, le nombre de jeux 100 % compatibles avec le Steam Deck a triplé.

