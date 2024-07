Ô nostalgie : ce site vous fait revivre la bonne époque de la défragmentation de disques durs

Pure nostalgie pour certains ou véritable vestige du passé pour d'autres, la défragmentation d'un disque dur était une étape fortement recommandée pour qui voulait optimiser les performances de son système sur Windows. Un ingénieur a recréé l'expérience directement depuis un site web.

Si vous avez mis à jour votre équipement informatique récemment, disons dans les 5 dernières années, il y a fort à parier que vous utilisez maintenant un SSD en guise de support de stockage principal. Le format a désormais remplacé les disques durs à plateau de nos machines, tout du moins pour le grand public.

Et si vous vous souvenez de la bonne vieille époque des imposants disques durs des PC fixes et même portables d’il y a encore 15 ans, vos sens devraient alors se souvenir de l’expérience que pouvaient offrir de telles configurations à cette époque, sur Windows . Et notamment l’étape cruciale et si marquante de la défragmentation afin d’optimiser les performances de votre disque dur.

Cette nostalgie est au centre du modeste et amusant projet de l’ingénieur Dennis Morello qui a voulu recréer l’expérience du défragmenteur de Windows 98 directement depuis votre navigateur web.

Pour aller plus loin

Voici un nouvel outil qui va vous changer la vie sur Windows 11

Nostalgie PC des années 90 / 2000

Le site créé par Morello (via PCGamer) est somme toute assez simple d’apparence : il émule l’outil de défragmentation de Windows 98 sous quasiment toutes ses formes, avec un menu de paramètres vous permettant de sélectionner (fictivement) un lecteur sur lequel lancer l’opération. Une fois le bouton Start cliqué, la défragmentation se lance (toujours fictivement) avec l’animation d’origine de Windows ainsi qu’une bande-son reproduisant le bruit d’un disque dur en plein travail, qui change en fonction du disque dur sélectionné.

En réalité, le site web a demandé pas mal de travail selon l’ingénieur qui a détaillé son processus sur son blog personnel. Ainsi, il a fallu recréer l’interface de Windows 98 de manière « pixel perfect » grâce à des bibliothèques CSS spécialisées, mais aussi créer un algorithme pour une animation de défragmentation authentique selon le lecteur virtuel sélectionné.

Beaucoup d’effort pour une expérience qui vous amusera quelques secondes, il est vrai, mais qui nous rappelle l’intérêt d’un tel outil sur nos vieilles machines et son inutilité progressive avec la démocratisation des SSD.

Pour aller plus loin

Windows 11 : l’explorateur de fichiers s’améliore avec cette fonctionnalité

Une histoire de fragments

Sur un disque dur à plateau, si les fichiers ne sont visuellement qu’à un seul endroit dans votre système (dans votre dossier Mes Documents par exemple), il peut être fragmenté en plusieurs morceaux disséminés sur des zones différentes du lecteur. Ce comportement est inhérent au système de fichiers qui alloue parfois plus d’espace que nécessaire pour certains fichiers ou laissant des espaces vides entre d’autres lors de la suppression.

Ces espaces étaient alors utilisés pour stocker des fragments d’un même fichier à divers endroits du disque. Pour rendre l’accès à ces fichiers plus rapide et donc optimiser les performances de votre disque dur, il était alors nécessaire de lancer une défragmentation, afin de rapprocher tous ces fragments plus proches les uns des autres.

Depuis l’arrivée des SSD, cette opération n’est cependant plus nécessaire. La mémoire flash est une technologie infiniment plus avancée que celle des disques durs à plateau, cette fragmentation est donc bien moins pénalisante pour ces supports de stockage. L’accès à ces fragments est donc quasi instantané.

La seule option qu’on vous conseillera d’activer sur votre SSD, c’est TRIM, présente depuis Windows 7. Concrètement, cette fonctionnalité efface les blocs de données qui ne sont plus utilisés et va grossièrement limiter le nombre d’opérations du SSD pour en allonger la durée de vie. Elle fait désormais partie de l’outil « Optimiser les lecteurs » et peut se lancer périodiquement lorsque vous n’utilisez pas votre PC.