Attention, ce siège Ikea pourrait bien perturber votre PC

Gardez un œil sur ce fauteuil Ikea Markus, il pourrait bien vous vouloir du mal. C'est, en tout cas, qu'un ingénieur a découvert.

Ah, l’époque où les meubles étaient simplement des meubles. Désormais, les chaises de bureau ont des superpouvoirs capables de faire disparaître votre écran. Vous en doutez ? Il suffit de demander à Felix Häcker (son nom est déjà toute une histoire), un ingénieur allemand qui a découvert que sa chaise Ikea Markus était responsable des problèmes d’affichage de son écran PC.

Au début, notre cher ingénieur a logiquement pensé que le problème venait des câbles ou des connecteurs. Mais, non, les meubles scandinaves sont plus malins que ça. Après quelques recherches, Felix Häcker a découvert que le problème touchait d’autres utilisateurs, tous possédant le même siège. Apparemment, un couvercle en plastique se charge électrostatiquement, perturbant ainsi les écrans.

La fameuse électricité statique

L’électricité statique est liée à la présence d’un déséquilibre de charges électriques à la surface d’un objet. Les atomes, qui constituent tout ce qui nous entoure, sont composés de protons (chargés positivement), d’électrons (chargés négativement) et de neutrons (neutres). Normalement, les objets sont électriquement neutres, car ils possèdent autant de protons que d’électrons.

Cependant, lorsqu’il y a friction entre deux objets, les électrons peuvent être transférés d’un objet à l’autre. Cela crée un déséquilibre de charges, et l’un des objets devient chargé négativement (plus d’électrons) tandis que l’autre devient chargé positivement (moins d’électrons). Prenons un exemple courant : lorsqu’on se déplace sur un tapis en chaussettes ou en frottant nos pieds, on crée de la friction entre nos pieds et le tapis. Cette friction peut transférer des électrons de nos pieds au tapis, ou inversement. Cela crée un déséquilibre de charges sur notre corps.

Ensuite, lorsque nous touchons un objet métallique, comme une poignée de porte, les charges accumulées cherchent à se rééquilibrer. Les électrons se déplacent rapidement du corps vers l’objet métallique (ou vice versa) pour rétablir l’équilibre électrique. Ce mouvement d’électrons soudain est ce que nous ressentons comme un « coup de jus » ou une décharge électrostatique.

Généralement, les décharges électrostatiques que nous ressentons dans notre vie quotidienne, comme en touchant une poignée de porte après avoir marché sur un tapis, sont de faible puissance. Elles produisent une tension de quelques milliers à quelques dizaines de milliers de volts (1 000 à 30 000 volts), mais le courant et la durée de la décharge sont très faibles (de l’ordre de quelques nanoampères à microampères et quelques nanosecondes à microsecondes).

C’est pourquoi ces décharges ne sont généralement pas dangereuses pour les êtres humains. Cependant, même si ces décharges électrostatiques ne sont pas nocives pour nous, elles peuvent causer des dommages aux composants électroniques sensibles. Ce qui explique pourquoi on vous conseille de prendre des mesures de protection quand vous manipulez les composants de votre PC fixe, par exemple.

Notre recommandation : avant de manipuler votre ordinateur, pensez à éliminer l’électricité statique accumulée en touchant un dispositif ou un objet conducteur, comme un radiateur ou une canalisation métallique d’eau. Bien que cela puisse être légèrement désagréable, cela vous assurera de ne pas causer de dommages aux composants électroniques de votre PC.

« Bienvenue en 2023 – votre Ikea Markus n’est pas compatible avec votre écran PC »

On pourrait penser qu’Ikea mentionnerait ce petit détail dans sa description de la chaise Markus. Hélas, même en cherchant attentivement, aucune indication n’apparaît sur leur site. Häcker, sarcastique, a résumé la situation : « Bienvenue en 2023 – votre Ikea Markus n’est pas compatible avec votre écran PC ».

La solution pour régler ce problème ? Soit brancher la chaise à la terre, soit la remplacer. À 190 euros, c’est un peu cher pour une chaise qui joue les trouble-fête électronique.

