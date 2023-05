À moins de 300 euros, ce pack de 2 écrans (165 Hz,1 ms) est idéal pour passer au double écran

Rue du Commerce propose une offre originale sur un pack de deux écrans gamers en ce moment. L'occasion de donner un petit coup de jeune à son setup de gaming à moindre coût, puisque le tarif est tout juste sous la barre des 300 euros.

Non, avoir deux moniteurs sur son bureau ne tient pas du caprice ou du luxe. Tous ceux qui travaillent depuis chez eux, vous le diront, au quotidien, un tel setup s’avère très pratique et donne tout son sens au multitâche. C’est idéal non seulement pour avoir un coup d’œil sur ses messageries sur un écran tandis que l’on travaille sur l’autre ou pour jouer tout en gardant un œil sur son compte Discord. Et si investir directement dans deux écrans peut vite être coûteux, Rue du Commerce propose en ce moment la bonne offre pour s’y mettre avec ce pack de deux moniteurs AOC pour seulement 299,99 euros.

Les atouts de ce duo d’écrans de gaming AOC

une belle diagonale de 23,6 pouces pour le confort

un remarquable taux de rafraîchissement de 165 Hz pour la fluidité

la compatibilité avec AMD FreeSync pour profiter pleinement de sa carte graphique

Initialement affiché à 379,90 euros, ce pack comprenant deux moniteurs de gaming incurvés AOC C24G2AE/BK tombe en ce moment à 299,99 euros chez Rue du Commerce.

De grands écrans incurvés pour plonger au cœur du jeu

Ces deux écrans ne sont probablement pas les plus beaux écrans du marché en termes de rendu des couleurs ou de luminosité, mais ils font bien l’affaire si vous avez besoin de moniteurs de jeux supplémentaires. Leurs points forts tiennent essentiellement à leur dalle incurvée (1500R), qui favorise l’immersion dans les jeux vidéo ou les films, d’une connectique plutôt généreuse et surtout d’un taux de rafraichissement et de réponse dans la moyenne haute. C’est une dalle VA qui anime ces moniteurs : cela leur permet donc d’être polyvalents, notamment pour le télétravail.

Un confort qui est renforcé par une diagonale de 23,6 pouces et un affichage en Full HD (1920 × 1080 pixels). Avec non pas un, mais deux moniteurs d’une telle taille, vous pourrez gagner efficacité, et pas seulement durant les phases de jeu.

Une fluidité à toute épreuve

Ces deux moniteurs AOC profitent d’un excellent taux de rafraîchissement de 165 Hz, auquel s’ajoute un taux de réponse d’à peine 1 ms. Une telle configuration est parfaite pour les jeux qui nécessitent un temps de réaction réduit au minimum, comme les FPS compétitifs ou les jeux de combats (Street Fighter VI sort dans quelques jours après tout). Sur ce point, AOC a également prévu six modes de gaming pré-réglés et personnalisables, pour s’adapter au mieux aux contraintes de chaque type de jeu (FPS, course, stratégie…).

L’autre point fort de ces deux écrans AOC est leur compatibilité avec la technologie AMD FreeSync Premium. Celle-ci permet notamment d’adapter le taux de rafraîchissement de l’écran avec celui d’une carte graphique AMD et ainsi profiter pleinement de toute sa puissance.

Côté connectique, ces moniteurs rassemblent l’essentiel, à savoir un DisplayPort 1.2 et deux ports HDMI.

