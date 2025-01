Ce mini PC Asus veut faire mieux que le Mac mini avec deux particularités

Asus ressuscite l’ère des boîtiers transparents tout en propulsant le concept dans le futur avec un écran E Ink intégré.

Le retour aux sources n’a jamais été aussi futuriste. Avec son NUC 14 Pro AI Plus, Asus fait un clin d’œil nostalgique aux boîtiers transparents qui ont marqué la fin des années 90, tout en y insufflant un écran E Ink couleur. On connaît déjà ce miniPC, mais dans un boitier plus sobre.

Cette transparence n’est pas qu’esthétique — au lieu de cacher les composants derrière une façade opaque, Asus les met en scène. Cela fait penser à la Freebox Ultra en édition limitée pour les 25 ans de Free.

Un écran E Ink connecté à une app d’IA

Asus va jusqu’à ajouter un écran E Ink en couleur. Le fabricant taïwanais a même intégré une application pour créer des images par IA et les afficher directement sur cet écran.

Sous le capot (transparent !), on trouve le dernier processeur Intel Core Ultra (Luna Lake). Asus a aussi ajouté un bouton dédié à Microsoft Copilot, avec micro et haut-parleur intégrés, pour interagir vocalement avec votre machine.

La connectique n’est pas en reste : Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Thunderbolt 4… Tout y est pour faire de ce mini PC une machine prête capable de se frotter au Mac mini M4.