XPS 13, XPS 15, Inspiron 15 : jusqu’à 450 euros de réduction sur les meilleurs PC portables Dell

Alors que la rentrée se profile à grands pas, Dell profite de la fin de l’été pour lancer une vague de promotion sur ses ordinateurs portables. Du 24 au 30 Août prochain, il sera possible de réaliser jusqu’à 20 % d’économie sur de nombreux modèles à destination des professionnels.

Proposant actuellement certains des PC portables les plus performants sous Windows, Dell fait partie des références en la matière. C’est à partir du 24 août que le constructeur propose ses offres de rentrées avec une large palette de promotions sur ses PC portables destinés aux professionnels.

Jusqu’au 30 août, il sera possible de réaliser de très bonnes affaires sur la boutique en ligne du constructeur, en particulier sur ses machines typées bureautiques comme les XPS 15 et XPS 13. De quoi s’équiper sans se ruiner en réalisant des économies pouvant aller jusqu’à 450 euros selon les modèles.

Les offres Dell en bref

Le nouveau Dell XPS 13 avec processeur Intel de 11e génération Intel Core i5, 8 Go de RAM, SSD de 512 Go et GPU Intel Iris Xe à 1079 euros au lieu de 1349 euros.

Le Dell XPS 15 avec processeur Intel de 10e génération Intel Core i7, 16 Go de RAM, SSD de 1 To et GPU NVIDIA GeForce GTX 1650Ti 4 Go à 1807 euros au lieu de 2259 euros.

Le Dell Inspiron 15 avec processeur Intel de 11e génération Intel Core i5, 8 Go de RAM, SSD 256 Go à 495 euros au lieu de 589 euros.

270 euros de réduction sur le Dell XPS 13

Avec son XPS13 nouvelle formule, Dell a frappé un grand coup en proposant sans aucun doute l’un des meilleurs laptop Windows du moment.

Sobre et élégant avec son châssis en aluminium, il est doté d’une dalle IPS de 13 pouces aux bordures extrêmement fines. De quoi offrir un espace de travail important, même sur une dalle de cette taille.

Pensé pour le travail et la bureautique, le Dell XPS13 embarque une configuration très polyvalente qui s’articule autour d’un processeur Intel Core i5 de 11e génération. Couplé à 8 Go de RAM, un SSD de 512 Go et sur un GPU Intel Iris Xe, il dispose de toute la puissance nécessaire pour accomplir toutes les tâches que vous lui demanderez.

À l’heure où le télétravail est devenu monnaie courante, on appréciera aussi la présence de la webcam sur le haut de l’écran afin de pouvoir passer des appels en visio en toute simplicité. Autre point fort, son autonomie, qui lui permet de tenir jusqu’à 12h sans charge pour une utilisation bureautique classique.

Jusqu’au 30 août prochain, le Dell XPS 13 habituellement proposé à 1349 euros est disponible pour 1079 euros, avec une licence Windows 10 Professionnel.

452 euros de réduction sur le Dell XPS 15″

Version boostée du XPS 13, le Dell XPS 15 adopte une robe similaire mêlant aluminium brossé et fibre de carbone, lui conférant légèreté et solidité. De quoi en faire un compagnon idéal pour les travailleurs itinérants.

Propulsé par un Core i7 de 10e génération, suppléé par 16 Go de RAM, un solide SSD de 1 To et par une GeForce GTX 1650 Ti 4 Go, ce portable est très polyvalent. À l’aise avec les tâches bureautiques, il peut aussi se frotter au jeu ou à la retouche d’image.

Il brillera en particulier sur ce dernier point grâce à son écran LCD InfinityEdge de 15,6 pouces, qui prend en charge 100 % du Gamut Adobe RGB. Webcam, micro, ports Thunderbolt 3n USB-C 3.1 et lecteur de carte SD viennent compléter la panoplie de ce PC. Autant d’arguments qui en font une machine particulièrement adaptée au travail, en distanciel ou non. Livré avec une licence Windows 10 Professionnel, le Dell XPS 15 est actuellement vendu 1807 euros au lieu de 2259 euros en temps normal.

94 euros de réduction sur le Dell Inspiron 15 3000

Avec un tarif nettement plus bas que la série XPS, les PC de la gamme Inspiron vont à l’essentiel. Ils s’adressent en priorité à ceux qui cherchent un PC de bureautique facile à prendre en main, avec un rapport qualité-prix maîtrisé.

Avec son Intel Core i5 de 11e génération, 8 Go de Ram et un SSD de 256 Go, le Dell Inspiron 15-3000 répond parfaitement à ces critères. Son écran de 15,6 pouces lui confère une surface de travail particulièrement appréciable.

Doté d’une autonomie d’un peu plus de 7 heures, il peut aussi compter sur toute la connectique nécessaire (port HDMI, ports USB 2.0 et 3.2, port Ethernet).

Habituellement vendu à 589 euros, le Dell Inspiron 15-3000 bénéficie en ce moment de 94 euros de réduction. Il est disponible avec une licence Windows 10 professionnel au tarif de 495 euros.