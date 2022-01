Acer : une nouvelle version du laptop écolo qui veut réduire, réutiliser et recycler

Lancé l'an dernier, l'Aspire Vero est l'un des ordinateurs portables les plus écoresponsables du moment. L'appareil revient dans une édition spéciale National Geographic. L'idée ? Aller un peu plus loin dans la cause environnementale en s'associant à la célèbre organisation.

Acer joue un peu plus la carte écoresponsable. Découvert et pris en main il y a quelques mois, l’Acer Aspire Vero est un ordinateur portable conçu pour réduire autant que possible son empreinte carbone et minimiser l’impact de sa production sur l’environnement. Pour ce faire, l’appareil mise notamment sur un châssis composé à 30 % de plastique recyclé post-consommation (jusqu’à 50 % de ce plastique PCR est utilisé pour les touches du clavier), qui pourra être, à son tour, recyclé à 100 %, selon Acer.

Même démarche pour l’écran, qui est recyclable à 99 %, et pour le packaging de l’appareil, entièrement en carton et en plastique industriel recyclé. L’Aspire Vero est aussi conçu pour être plus facile à réparer que ses concurrents. L’accès au composant se fait par exemple avec un simple tournevis cruciforme.

Le soutien de National Geographic pour asseoir sa position

À l’occasion du CES 2022, Acer ne remanie pas son Aspire Vero, encore très récent, mais choisit de l’associer à la National Geographic Society. L’appareil passe ainsi aux couleurs de l’organisation, mais, plus important encore, l’achat de chaque Aspire Vero National Geographic Edition contribuera à soutenir l’organisme dans sa lutte pour la sauvegarde de l’environnement.

Source : Acer

On regrette néanmoins qu’Acer n’ait pas profité de l’occasion pour mettre à jour le processeur de son Aspire Vero. On y retrouve en effet une puce Intel Core de 11e génération (Tiger Lake), alors que la concurrence va progressivement équiper ses ultraportables de puces Intel de 12e génération (Alder Lake). Acer a néanmoins revu à la baisse le prix de son laptop.

Cette édition spéciale National Geographic arrivera en effet par chez nous en mars 2022, à un prix de départ fixé à 899 euros. À son lancement l’automne dernier, l’Aspire Vero avait été positionné à partir de 999 euros en version Core i5. L’ordinateur portable écolo d’Acer devient donc un peu plus abordable.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.