Windows 11 : quelles nouveautés pour le jeu vidéo ?

Si opter pour un PC portable gaming est un excellent départ pour s’amuser même en déplacement, encore faut-il pouvoir compter sur un bon système d’exploitation. Et dans le domaine, Windows 11 se présente comme le meilleur allié des joueurs et joueuses nomades.

Disponible depuis octobre dernier, Windows 11 est une véritable métamorphose du système d’exploitation de Microsoft. Il faut dire que les différences sont nombreuses : interface, ambiance sonore, fonctionnalités, Windows Store… Autant de changements qui améliorent les usages et un aspect inattendu : le jeu vidéo.

Car oui, le jeu vidéo gagne en importance chez Microsoft ces dernières années, au point d’en faire l’un des éléments centraux de cette nouvelle mise à jour de Windows. Une bonne nouvelle pour les joueurs et les joueuses qui optent désormais pour un PC portable gaming.

Des nouveautés à foison pour jouer dans les meilleures conditions

Pour Windows 11, Microsoft a multiplié les fonctionnalités permettant d’améliorer les performances des machines lors des sessions de jeu et offrir une meilleure gestion des composants et périphériques de l’ordinateur.

La plus flagrante est l’intégration plus poussée du Xbox Game Pass au sein du système d’exploitation. Windows 11 accueille par défaut l’application Xbox et vous propose de vous abonner au catalogue de jeux PC Game Pass. Mieux : vous pourrez profiter du cloud gaming pour jouer depuis n’importe quel ordinateur en streaming.

Le Windows Store a également bénéficié d’une cure de jouvence. Désormais, n’importe quel éditeur peut intégrer les logiciels de son choix en son sein. Surtout, c’est l’arrivée (future) de l’Amazon AppStore et avec lui des applications Android, dont les jeux.

Windows 11 propose également l’auto-HDR. Compatible avec tous les titres tournant avec DirectX 11 et DirectX 12, cette fonction applique le HDR (High Dynamic Range) à tous les jeux n’en disposant pas de base. Cela permet d’obtenir une image plus riche grâce à une meilleure gestion de la luminosité.

Une meilleure gestion des ressources

Les jeux étant de plus en plus lourds et gourmands, la bonne gestion des performances de l’ordinateur est devenue essentielle pour jouer dans de parfaites conditions. Inutile d’avoir les meilleurs composants si ceux-ci ne tournent pas au mieux de leurs capacités.

Avec Windows 11, Microsoft prend ce problème à bras le corps avec la technologie DirectStorage, déjà utilisée sur les dernières générations de Xbox. Concrètement, elle optimise la vitesse de transfert des disques SSD (à condition qu’ils soient NVMe). Ainsi, la carte graphique (si elle est compatible avec DirectX 12) s’occupe d’une partie des ressources, afin d’alléger la charge sur le CPU et accélérer la transmission des informations. Les jeux gagnent en fluidité, même pour les AAA, ces jeux de grande qualité et à gros budgets.

Autre optimisation matérielle : le Game Mode. Déjà présent sur Windows 10, ce “mode” se charge de réduire les ressources allouées aux autres applications lorsqu’un jeu est lancé. Cela évite au PC de ramer lorsqu’il fait tourner un jeu gourmand.

Pourquoi c’est le “bon moment” pour prendre un PC gaming

L’arrivée de Windows 11 est un argument supplémentaire pour s’orienter vers un PC portable gaming. Déjà optimisés pour le jeu d’un point de vue matériel, les laptops pour joueurs profitent de l’excellente gestion de Windows 11 pour offrir une expérience de jeu optimale.

Mieux : alors que les possesseurs de Windows 10 doivent attendre le déploiement de Windows 11 sur leur machine, le système d’exploitation est préinstallé sur de nombreux modèles de PC portable. Cela signifie que vous n’aurez pas à vérifier si votre ordinateur est compatible avec le TPM 2.0. Cela vous évite donc d’aller trifouiller le BIOS pour activer ce paramètre.

Enfin, avec la pénurie de cartes graphiques qui fait rage, les PC pour joueurs sont la garantie de profiter de la dernière génération de GPU du marché et ainsi jouer à des titres comme Elden Ring ou Halo Infinite au meilleur niveau graphique.

Quel ordi choisir ?

Deux machines nous viennent en tête pour profiter de Windows 11 et d’une excellente expérience de jeu : le HP Victus 16 et le Asus TUF Gaming A17.

Le HP Victus 16

S’il affiche un prix sous la barre des 1 000 euros, le HP Victus 16 reste un PC performant. Il embarque un processeur Ryzen 5 5600H, couplé à 8 Go de RAM, une carte GeForce RTX 3050 Ti et un SSD NVMe de 512 Go. Une configuration qui permet de jouer dans de bonnes conditions. Surtout que son écran de 16 pouces de définition Full HD est équipé d’un revêtement antireflet qui améliore le confort de visionnage.

Un système de refroidissement optimisé est également de la partie pour éviter à la machine de surchauffer et de produire trop de bruits lors de l’activation des ventilateurs. Bien entendu, le HP Victus 16 embarque Windows 11 nativement.

Boulanger applique en ce moment une réduction de 50 euros sur le HP Victus 16, ce qui fait tomber son prix à 949 euros.

Le Asus TUF Gaming A17

La mouture 2022 du Asus TUF Gaming A17 ne manque pas d’arguments pour se placer comme un très bon ordinateur pour le jeu. Son grand écran (Full HD) de 17 pouces bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ce qui offre une excellente fluidité dans les jeux exigeants comme les FPS compétitifs.

Au niveau de la fiche technique, le Ryzen 7 4800H, les 16 Go de RAM, la GeForce RTX 3050 Ti et le SSD 512 Go vous permettent de faire tourner les jeux récents dans de bonnes conditions. Sans oublier la présence de Windows 11 en natif.

Le Asus TUF Gaming A17 est disponible dès à présent chez Boulanger pour 1 399 euros.