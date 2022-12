Cette initiative d’Adafruit, Framework, Noctua, Cooler Master et Raspberry Pi est une excellente chose

Imaginez pouvoir accéder à des plans 3D officiels pour créer des accessoires ou des pièces de rechange pour vos appareils électroniques ? Cette tendance vient d'être alimentée par de nombreuses marques dont Adafruit, Raspberry Pi, Framework, mais également Noctua et Cooler Master.

Si vous avez plongé dans l’impression 3D, vous connaissez Printables. Pour les autres, sachez que Printables est une plateforme ouverte et collaborative où vous pouvez partager des plans pour l’impression 3D. C’est un lieu où vous pouvez trouver des milliers de plans pour créer des objets.

Certains créateurs ont même un « badge vérifié », comme sur Twitter, ce qui est un gage d’authenticité évidemment. Justement, plusieurs grands nom du secteur du hardware ont décidé de proposer des plans 3D gratuits. Il s’agit d’Adafruit, Raspberry Pi, Framework, mais également Noctua et Cooler Master. On y trouve des boitiers, des supports, des clips et ainsi de suite.

Ces plans peuvent servir à créer de nouveaux produits. C’est le cas du boitier Framework pour donner une seconde vie à votre PC portable. Pour rappel, vous pouvez upgrader votre PC portable Framework Laptop en changeant la carte mère et le CPU associé.

Certains plans 3D sont de simples objets de décoration, d’autres sont vraiment très fonctionnels. On peut également mettre en avant le côté réparabilité de cette tendance, en proposant des plans 3D pour réparer des produits cassés ou améliorer certaines fonctionnalités.

D’autres plateformes existent comme Thingiverse, où des marques comme Miele propose aussi des pièces de rechange.

L’imprimante 3D et la réparabilité

Espérons que la tendance continue de grossir, elle répond à une partie des objectifs de l’Union européenne. En effet, la Commission européenne a pour objectif d’harmoniser l’ensemble du cycle de vie des appareils électroniques.

Cette tendance pourrait même amener à faire évoluer l’indice de réparabilité, et ainsi à encourager, et même forcer, les marques à proposer des plans 3D aux utilisateurs.

