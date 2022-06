Lightroom présente ses nouveautés et permet de retoucher des vidéos

Adobe a présenté hier les nouvelles versions de ses applications créatives. Parmi elles, Lightroom et Lightroom Classic sont particulièrement gâtées grâce à des fonctionnalités inédites.

Annoncées en fin de journée ce mardi, les nouvelles versions de Lightroom, Lightroom Classic et Photoshop devraient arriver d’ici à la fin de la semaine.

Retoucher ses vidéos grâce à Lightroom

Lightroom, c’est le logiciel de développement photographique de référence. Aussi pratique pour retoucher ses images que pour organiser sa photothèque dans des arborescences complexes, il n’autorisait jusqu’à présent que le traitement des photographies. Un temps révolu indique Adobe.

Concrètement, le logiciel permettra dorénavant d’appliquer les mêmes réglages à ses vidéos qu’à ses photos. On parle aussi bien de la luminosité que de l’intensité des couleurs, mais également bien sûr de l’étalonnage. Les divers paramètres prédéfinis (presets) que vous auriez pu sauvegarder pourront aussi être mobilisés sur des fichiers vidéo.

Mais attention, il y a un piège. Signe que l’éditeur cherche à pousser progressivement les utilisateurs et utilisatrices de Lightroom Classic vers la sortie, cette nouveauté ne sera disponible que sur Lightroom (mobile et desktop). Cette version, très connectée, manque encore de certaines fonctionnalités essentielles aux photographes, notamment en termes de classification des images. Autrement dit : ce n’est pas encore demain que Lightroom remplacera Premiere.

Des paramètres prédéfinis haut de gamme

Autre annonce : les paramètres prédéfinis, ou presets, font peau neuve sur Ligthroom (toutes les versions, cette fois). Un curseur fait son apparition et permet — comme pour les filtres mobiles — de régler leur intensité.

Aussi, les presets peuvent désormais être appliqués à certaines parties de l’image uniquement. Grâce aux algorithmes d’Adobe, Lightroom peut identifier le sujet d’une image, ou son arrière-plan, et l’utilisateur choisit d’accorder tel preset à l’un, tel preset à l’autre. Un sacré gain de temps pour les photographes professionnels.

Parlant de photographes professionnels, Adobe s’est justement rapproché de certaines et certains pour proposer cinq nouveaux packs de paramètres prédéfinis « Premium ». Conçus par Ayesha Kazim, Jessy J, Chelsi LeBarre, Megan Sumpton ou Stu Maschwitz, ils se concentrent sur les portraits, les scénarios de concerts et la vidéo.

Les autres nouveautés

Entre autres choses, l’IA de Lightroom fait un bond en avant. Après nous avoir permis de créer automatiquement des masques (pour le ciel, le sujet, etc) dans une précédente version, celle-ci nous autorise à copier-coller un masque existant sur une nouvelle photo. Ce faisant, le masque sera automatiquement recalculé pour s’adapter à la photo cible. Une nouvelle fois, un énorme gain de temps pour celles et ceux qui passent des heures à développer leurs images.

La correction automatique des yeux rouges s’améliore également et Lightroom (version « non Classic ») doit justement s’assouplir sur la gestion du stockage local. Suffisant pour faire basculer les plus réfractaires ? L’avenir nous le dira.

Du reste, Adobe cherche à développer l’aspect communautaire de Lightroom en ajoutant un bouton « remix » (traduire : retweet) à la page Discover de son application. Dans le même ordre d’idées, Discover intègre désormais un champ de recherche pour retrouver facilement des thèmes ou des astuces partagées par la communauté.

