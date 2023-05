WWDC : Apple y montrerait bien son casque de réalité mixte… mais se préparerait à des difficultés

Alors que des informations de plus en plus précises nous éclairent sur le casque de réalité mixte d'Apple et son design, le Wall Street Journal explique que la firme à une perspective de lancement encore nimbé d'incertitudes, tant en matière de production que d'intégration logicielle.

Apple devrait bien annoncer son casque de réalité mixte Reality Pro au cours de la WWDC 2023, mais la firme sera-t-elle en mesure de lancer l’appareil rapidement après. Rien n’est moins sûr si l’on en croit les informations dénichées par le Wall Street Journal auprès de « personnes proches du dossier ». On apprend en effet qu’Apple subirait pour son casque les affres d’une production au compte-gouttes… au moins dans un premier temps.

Le WSJ explique ainsi que si le Reality Pro devrait bien être présenté en juin, il ne serait pas disponible « pour l’essentiel des utilisateurs avant l’automne, au plus tôt ». En l’occurrence, la production en masse de l’appareil pourrait même être décalée à décembre.

Lancement cet automne, vraiment ?

Pire, ce début de production tardif ne serait pas nécessairement synonyme de livraisons à grande échelle rapidement après. Le Wall Street Journal rapporte à ce propos que certaines personnes chez Apple, et au sein de sa chaîne de production, seraient inquiètes à l’idée de devoir imposer des délais supplémentaires avant que le casque ne soit commercialisé en quantités suffisantes.

« Certains employés et fournisseurs d’Apple ont demandé si le lancement pourrait être retardé [à nouveau], compte tenu des difficultés liées à l’intégration du casque et du nouveau logiciel, à sa production et à l’élargissement du marché, ont déclaré des personnes connaissant bien le développement du produit. Apple pourrait donc encore modifier son calendrier », explique le journal américain.

Le WSJ note d’ailleurs que bien des choses dans l’introduction de ce casque sur le marché sont relativement inhabituelles pour Apple. La firme s’apprêterait en effet à lancer un produit en étant conscient des difficultés de production qu’il rencontrera, et ce alors qu’elle est habituée à des lancements mondiaux de produits « sous leur forme la plus aboutie » et disponibles rapidement (voire immédiatement) à grande échelle.

Apple aurait de quoi assurer le spectacle en juin

Cela dit, Apple aurait d’ores et déjà de quoi assurer le spectacle en juin, durant sa WWDC. On apprend en effet que la marque « a passé des mois à préparer des présentations avec une version de démonstration de l’appareil ». D’ici quelques semaines, nous devrions donc avoir une idée précise de ce que le Reality Pro headset est capable de proposer.

Rappelons que plusieurs informations émanant du Wall Street Journal, mais aussi de Bloomberg, The Information et Ming Chi Kuo avant lui, laissent entendre que le casque d’Apple adopterait un design proche de celui de lunettes de ski, « englobant entièrement les yeux de l’utilisateur comme une paire de lunettes de sécurité ». L’appareil serait en outre équipé d’une batterie externe, mais ne serait finalement pas filaire — Jony Ive aurait en fait mis son veto dès le début du développement.

