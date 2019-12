Le studio Niantic a annoncé travailler main dans la main avec Qualcomm sur la réalité virtuelle. Outre un casque de réalité augmentée, le studio va aussi lancer une plateforme dédiée aux développeurs de jeux en réalité virtuelle.

A l’occasion du Qualcomm Summit qui se déroule cette semaine à Hawaï, le constructeur de semi-conducteurs a annoncé la mise en place d’une nouvelle plateforme de réalité virtuelle. Baptisée Qualcomm Snapdragon XR2 Platform, celle-ci sera développée conjointement avec le studio Niantic, créateur de Pokémon Go, et vise à permettre l’utilisation de la réalité virtuelle avec la 5G.

La 5G commence en effet à débarquer un peu partout dans le monde — et dès l’été prochain en France –, mais encore faut-il que les consommateurs y voient un intérêt pratique. C’est dans ce cadre que Qualcomm a dévoilé sa nouvelle plateforme de réalité virtuelle qui fait suite à Snapdragon XR1 lancé en mai 2018. La plateforme XR2 se veut néanmoins bien plus ambitieuse puisqu’elle permet d’intégrer jusqu’à sept caméras dans un casque afin notamment de permettre la réalité mixte. Quant aux performances promises, Qualcomm prévoit un affichage allant jusqu’à 3000 x 3000 pixels pour chaque œil avec un rafraîchissement de 90 FPS. Surtout la plateforme Snapdragon XR2 mise sur la 5G et l’intelligence artificielle, notamment pour permettre de jouer en cloud gaming avec une faible latence.

Un partenariat avec le studio derrière Pokémon Go

Comme pour ses SoCs, l’idée de Qualcomm avec Snapdragon XR2 est d’équiper des constructeurs de casques avec ses propres technologies. L’un des premiers à avoir répondu à l’appel n’est autre que Niantic, le studio derrière Pokémon Go, Ingress et Harry Potter Wizard Unite. Sur son blog, le studio a ainsi annoncé une « coopération de plusieurs années en vue de collaborer sur une conception de lunettes RA incluant hardware, software et solutions de stockage ». Le studio en a aussi profité pour dévoiler sa plateforme logicielle de réalité virtuelle, Niantic Real World Platform : « la technologie de Niantic qui comprend un SDK (un kit de développement logiciel) permettant la RA avec des expériences utilisateur immersives de grande qualité et des services cloud intégrés capables de prendre en charge des millions d’utilisateurs simultanés dans le cadre d’une expérience de RA partagée, à l’échelle mondiale ».

L’idée pour Niantic est Qualcomm semble donc être de diviser les tâches. Alors que Qualcomm va se concentrer sur le matériel, Niantic devrait mettre à disposition des développeurs de jeux en réalité virtuelle une suite d’outils afin de leur permettre de donner vie à leurs idées. « Niantic est également ravi d’annoncer que l’accès à cette nouvelle architecture collaborative entre Niantic et Qualcomm Technologies devrait être fournie aux créateurs via le programme Niantic Creator dès sa disponibilité », indique le studio. On ignore cependant à quelle date la plateforme sera disponible.