DJI annonce le lancement en France et en Europe de son robot éducatif RoboMaster S1, et profite de l'occasion pour annoncer de nouvelles fonctionnalités.

Prix et date de lancement en France

Leader des drones civils et des stabilisateurs, le Chinois DJI présentait en juin dernier son premier robot terrestre, le RoboMaster S1. Jusqu’à présent il n’était commercialisé qu’aux États-Unis, au tarif de 500 dollars hors taxes. Quatre mois plus tard, la marque annonce ce mardi sa date et son prix de lancement en France et en Europe : le RoboMaster S1 sera disponible d’ici la fin du mois d’octobre au prix de 550 euros TTC, sur la boutique en ligne DJI et chez les distributeurs DJI agréés (DJI Store Paris et boutiques studioSPORT).

DJI commercialisera également des accessoires. Le fabricant proposera d’ailleurs, à l’instar des kits « Fly More » pour ses drones volant, un kit « Play More », comprenant une manette dédiée, une batterie et des projectiles supplémentaires pour 170 euros.

De nouvelles fonctionnalités

DJI profite de l’occasion pour annoncer un lot de mises à jour pour le mois de novembre. Robot éducatif, le RoboMaster S1 proposera notamment « Road to Mastery », une série de « cours immersifs » intégrée à l’application RoboMaster pour initier à la programmation ceux qui ne maîtrisent pas encore les langages Scratch et Python. En plus des modes de jeu solo Target et multijoueurs Race et Free-for-All, la mise à jour du firmware ajoutera un mode Conquest dans lequel deux équipes doivent prendre la forteresse adverse. Le robot proposera enfin une nouvelle fonction interphone, permettant de transmettre des sons pré-enregistrés depuis l’application RoboMaster vers le robot.

Nous aurons l’occasion de tester ce robot à l’issue de la conférence de presse à laquelle nous venons d’assister à Francfort.