Microsoft va tester des améliorations et de nouvelles fonctionnalités… sur Windows 10

Microsoft n’abandonne pas (encore) Windows 10. L’entreprise vient surprenamment de rouvrir le programme Insider pour les internautes qui utilisent encore son ancien OS.

Windows 10 fait de la résistance. Alors que la prise en charge du système d’exploitation est censée prendre fin le 14 octobre 2025 et que Microsoft pousse tout le monde à adopter Windows 11, l’entreprise va tout de même proposer un baroud d’honneur à son système d’exploitation star en permettant à celles et ceux qui le souhaitent de tester de nouvelles fonctionnalités en avant-première.

Dans un billet de blog daté du 4 juin 2024, et repéré par Ars Technica, la firme de Redmond a annoncé rouvrir sa branche de développement bêta pour Windows 10 afin de laisser les utilisatrices et utilisateurs les plus aventureux tester « de nouvelles fonctionnalités » sur l’OS mythique. Pour en profiter, il suffit de s’enrôler dans le programme Windows Insider à partir des paramètres de Windows.

L’indétrônable Windows 10

L’annonce est quelque peu surprenante dans la mesure où la firme avait annoncé, depuis plus d’un an, que Windows 10 basculerait dans une phase de « support technique » et ne bénéficierait plus d’aucune nouveauté majeure, Microsoft préférant concentrer ses efforts sur Windows 11. Mais il faut dire que l’OS reste désespérément populaire, gardant 70 % des parts de marché face aux autres versions du système d’exploitation, et tout particulièrement Windows 11 qui plafonne à 25 %.

Si l’entreprise ne précise pas quels genres de fonctionnalités elle prévoit de tester via ce « nouveau » programme bêta, elle prévient tout de même que « les fonctionnalités pourront évoluer au fil du temps, être supprimées ou modifiées, voire ne jamais être diffusées en dehors des versions Windows Insider ». Exactement comme sur un vrai programme bêta en somme. « Certaines de ces fonctionnalités pourront être intégrées à Windows 10, quand elles seront prêtes », insiste bien Microsoft.

Une fin de vie toujours programmée pour 2025

À noter par contre que, s’enrôler dans le programme Insider ne change rien à la date de fin de prise en charge de Windows 10. Que vous ayez ou non une version bêta d’installée, l’OS cessera de recevoir des mises à jour dès la fin de l’année prochaine. Si votre PC est compatible avec Windows 11, vous pouvez quand même rester sur le programme Windows 10 bêta, mais il vous faudra basculer sur le nouvel OS d’ici au 14 octobre 2025 si vous voulez continuer à recevoir des mises à jour.

Si votre PC n’est pas compatible avec Windows 11, les branches de développement « Canary » et « Dev » (les moins stables) ne seront pas accessibles, mais vous pourrez profiter des dernières nouveautés de Windows 10 via le canal « Beta »… Jusqu’à l’année prochaine donc. Au-delà, il faudra soit accepter d’utiliser un OS non sécurisé, soit acheter un nouveau PC compatible avec Windows 11.