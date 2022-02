Galaxy A52S, Z Flip3 ou S22 : les téléphones Samsung sont en promotion chez RED

Si vous avez envie de changer de smartphone et que vous avez un faible pour Samsung, RED a ce qu’il vous faut. L’opérateur propose en ce moment de jolies promotions sur les modèles les plus en vue du constructeur coréen. L’occasion, par exemple, de découvrir le Galaxy A52S à 379 euros, ou de craquer pour les derniers Galaxy S22.

Ce n’est pas parce que les soldes sont terminées que les bonnes affaires ont disparu. Il suffit d’ailleurs d’aller faire un tour sur la boutique RED pour s’en rendre compte. En ce moment, l’opérateur propose en effet des ristournes pouvant s’élever jusqu’à 300 euros sur une sélection de mobiles récents, avec une emphase particulière sur les derniers terminaux de Samsung. Et si jamais vous n’avez pas le coup de cœur pour un smartphone Samsung, sachez que vous pourrez aussi découvrir du Sony ou Xiaomi à petit prix.

Pour rappel, les smartphones proposés sur la boutique RED sont vendus nus, désimlockés et surtout, neufs. Cela ne vous empêche toutefois pas, si vous le souhaitez, d’opter pour l’un des forfaits proposés par l’opérateur, comme le forfait Big RED 100 Go qui est en ce moment à moins de 10 euros par mois.

Galaxy A52S 5G : l’excellent milieu de gamme Samsung à 379 euros

Version boostée du Galaxy A52 (on aurait pu s’en douter au vu de l’appellation), le Galaxy A52S est un excellent terminal qui allie une fiche technique et des performances solides ainsi qu’une plastique sobre et efficace à un prix particulièrement raisonnable. Dans ces entrailles, c’est Snapdragon 778G qui vous attend, ainsi que 6 Go de RAM, soit une configuration amplement suffisante pour que l’expérience utilisateur reste fluide, y compris sur du jeu 3D un brin gourmand.

La fluidité est d’ailleurs à l’honneur avec ce terminal qui peut compter sur une dalle Super AMOLED FHD+ de 6,5 pouces bénéficiant d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Un équipement standard sur bon nombre de téléphones premiums. Côté autonomie, ce A52S tire pleinement parti de sa batterie 4500 mAh compatible avec la charge rapide 25W, de manière à ne jamais tomber en rade.

Enfin, pour finir, sachez que ce Galaxy A52S fait des merveilles en matière de photos. Son module composé de 4 capteurs, dont un principal culminant à 64 mégapixels, s’avère extrêmement polyvalent grâce à la présence d’un ultra grand-angle, d’un capteur macro et d’un dernier capteur dédié aux portraits.

Le Galaxy A52S, à qui nous avons attribué la note de 8/10 lors de notre test l’année passée, est aujourd’hui disponible pour 379 euros chez RED.

Découvrez les smartphones Samsung en promotion chez RED

En sus du Galaxy A52S, RED propose en ce moment des réductions sur de nombreux modèles issus du catalogue de Samsung. L’occasion de découvrir quelques excellents terminaux de 2021, mais aussi de bénéficier de prix réduits sur les tout nouveaux Galaxy S22. Petit tour d’horizon.

Le Galaxy Z Flip3 à 849 euros (au lieu de 949 euros)

Dévoilé en fin d’année dernière, le Galaxy Z Flip3 se positionne aujourd’hui comme le meilleur smartphone pliable du moment. Élégant et compact, il n’en oublie pas d’être robuste afin de vous suivre dans toutes vos excursions. Sa charnière centrale, robuste, constitue un véritable atout pour ce terminal aux multiples fonctionnalités.

Côté technique, le Galaxy Z Flip3 n’a pas à rougir. Équipé d’un Snapdragon 888 suppléé par 8 Go de RAM, il peut aussi compter sur un écran AMOLED parfaitement calibré de 6,7 pouces avec une définition de 2640 par 180 pixels. De quoi lui permettre de surmonter haut la main tous les challenges que vous pourrez lui proposer.

Noté 8/10 en nos colonnes, ce smartphone est actuellement proposé à 849 euros au lieu de 949 euros.

Les nouveaux Galaxy S22 à partir de 759 euros

Annoncés la semaine passée et prévus pour fin février et début mars, les tout nouveaux Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra sont d’ores et déjà disponibles à la précommande chez RED, et avec une petite réduction s’il vous plaît.

Les Galaxy S22 et S22+ perdent ainsi 100 euros sur leur tarif normal pour tomber respectivement à 759 et 1009 euros dans leur version 128 Go. Pour en savoir plus sur ces smartphones, il vous suffit d’aller faire un tour sur la prise en main que nous avons réalisée la semaine passée.

Le Galaxy S22 Ultra de son côté bénéficie d’une réduction de 150 euros qui lui permet de passer à 1109 euros au lieu de 1259 euros dans sa version 128 Go. Ce smartphone premium à l’écran XXL se place comme le successeur de la gamme Note désormais disparue, comme nous avons pu le constater durant notre prise en main.

Économisez jusqu’à 300 euros sur une sélection de smartphones

Au-delà des terminaux du constructeur coréen, RED propose aussi une sélection de smartphones avec de jolies ristournes. L’occasion de se faire plaisir sans se ruiner en optant par exemple pour le Xiaomi Mi 11i 5G qui dégringole à 399 euros au lieu de 679 euros habituellement. Vous pouvez aussi vous laisser séduire par le Sony Xperia 5III qui perd 300 euros pour tomber à 649 euros.