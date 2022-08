Xbox et PlayStation se lancent dans une nouvelle guerre : votre smartphone

Après 20 ans de compétition pour trôner sous votre téléviseur, Xbox et PlayStation se lancent dans une course pour s'installer sur votre smartphone.

La guerre des consoles est terminée ! Nintendo et PlayStation dominent les ventes dans les salons et Xbox y a trouvé son compte en changeant son fusil d’épaule avec le Xbox Game Pass. Désormais, il y a un marché bien plus juteux, convoité par PlayStation et Xbox : le monde mobile.

Chaque lancement de jeu par Tencent, Netease ou même Square Enix est une nouvelle preuve que le marché mobile peut rapporter très gros pour qui peut en décoder les particularités. Sony et Microsoft l’ont bien compris.

PlayStation : des studios dédiés, des licences fortes et une manette

Sony a parfaitement explicité cette nouvelle stratégie avec le rachat de Savage Game Studio le 29 août. Ce n’est pas simplement un nouveau PlayStation Studio que Sony officialise avec ce rachat, mais la création d’une nouvelle branche dédiée aux jeux mobiles.

La technique a fait ses preuves. En juillet 2021, Sony a racheté le studio Nixxes spécialisé du portage de jeux sur PC pour lui confier ses meilleurs titres PS5. En seulement un an, nous avons notamment assisté au lancement à succès de Marvel’s Spider-Man sur PC, une nouvelle source de revenue en plus des consoles et des jeux PS4 ou PS5 pour Sony.

Ici l’idée est la même, pendant que les principaux PlayStation Studios continuent de travailler sur d’excellentes exclusivités pour la PS5, Savage Game Studio va avoir la responsabilité de proposer des jeux mobiles utilisant les meilleures licences du constructeur.

La création d’une division dédiée aux jeux mobiles laisse entendre que Savage Game Studio ne sera pas la seule équipe débauchée pour travailler sur ces projets Android et iOS. On devrait donc voir débarquer God of War, Horizon, Uncharted, Gran Turismo ou encore The Last of Us sur nos smartphones, d’une façon ou d’une autre.

Sony annonce que Savage Game Studio est déjà au travail sur un jeu d’action AAA pour mobile. Il n’est donc pas question de lésiner sur le budget. Le potentiel de profit sur mobile étant au centuple, s’il est bien réalisé et avec un modèle économie bien adapté, de celui d’un jeu premium sur console.

Il ne fait aucun doute que le lancement de la manette Backbone aux couleurs de PlayStation est une autre façon pour Sony d’attaquer ce terrain et de montrer les icônes de sa marque sur ce marché.

Xbox : du cloud et un rachat à gros potentiel

Chez Xbox, la stratégie est très différente pour le moment. Microsoft s’est déjà essayée au marché mobile à plusieurs reprises dans son histoire, notamment à travers les Windows Phone. Aujourd’hui, l’éditeur a toujours quelques titres casuals sur les boutiques d’applications avec Mahjong ou Solitaire Collection. À travers ses rachats, elle a aussi hérité de plusieurs succès comme la version mobile de Minecraft ou le jeu Fallout Shelter de Bethesda.

Désormais, c’est un autre rachat avec un énorme potentiel qui est dans le viseur de Microsoft. En janvier, la firme a annoncé son intention de racheter le géant Activision Blizzard King. Si la plupart des observateurs ont surtout retenu les deux premiers noms, c’est bien le troisième qui va nous intéresser ici.

King est l’éditeur du célèbre Candy Crush Saga et recense 240 millions d’utilisateurs mensuels en août 2022. C’est deux fois le nombre de joueurs Activision et dix fois le nombre de joueurs Blizzard.

Entre Call of Duty Mobile et King, ce sont des spécialistes du marché mobile sur lesquels Microsoft pourrait mettre la main. Une nouvelle clé de compréhension du marché qui devrait permettre au géant de s’attaquer frontalement à ce marché.

Et attendant, la firme a un autre plan d’attaque pour le monde mobile : son offre Xbox Cloud Gaming. Avec le Xbox Game Pass Ultimate, les abonnés peuvent retrouver des centaines de jeux en cloud gaming directement sur leur smartphone. En principe, cela demande une manette, mais Microsoft propose aux développeurs de créer des contrôles tactiles pour jouer « nativement » sur smartphone.

Au pire, le jeu ressemble à un jeu complexe mobile avec ses joysticks virtuels à l’écran et une tripotée de boutons tactiles, au mieux comme pour As Dusk Falls, l’interface est complètement adaptée à l’utilisation de l’écran. On se retrouve alors devant une expérience semblable à celle d’un jeu natif de l’App Store, mais sans passer par les fameux 30 % de Google ou d’Apple. Une solution redoutable pour les finances de Microsoft.

En mai 2022, Microsoft a ajouté le phénomène Fortnite à son service Xbox Cloud Gaming sans besoin d’abonnement. La firme pourrait très bien ajouter d’autres jeux free to play à succès à l’avenir comme Genshin Impact ou Fall Guys.

Un marché très juteux, mais complexe

Le marché du jeu mobile intéresse forcément les éditeurs. Il suffit de voir les projections pour l’année 2022, estimant que le marché va accumuler 164 milliards de dollars de chiffre d’affaires.

Mais c’est aussi un marché particulièrement complexe à aborder. La création d’un succès mobile ne suit absolument pas les mêmes codes qu’un jeu premium à 80 euros sur console de jeu. Il faut comprendre ces codes pour espérer percer dans un marché où les candidats sont très nombreux.

Malgré leur image de marque auprès des joueurs, il est difficile de prédire si les stratégies de PlayStation et Xbox porteront leur fruit sur smartphone. Réponse dans les années à venir.

