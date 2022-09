French Days : quel smartphone en promotion choisir chez SFR ?

Ça y est, c’est les French Days. Et SFR a décidé de se joindre à la fête en proposant des offres sur une sélection de mobiles récents. Samsung, Xiaomi ou encore Oppo, c’est à vous de choisir.

Créés il y a quelques années en réponse au Black Friday, les French Days sont désormais un évènement incontournable de la rentrée. L’occasion pour de nombreux e-commerçants et marques de proposer des ristournes sur une ribambelle de produits, et pour le public, de réaliser de très jolies affaires.

Cette année encore, les opérateurs télécoms ont répondu présents à l’appel, et SFR en particulier tire son épingle du jeu grâce à des promotions bien senties sur une sélection de smartphones récents dans le cadre de leurs forfaits avec Bonus Smartphone. De quoi, par exemple, obtenir le très bon Oppo Find X5 à 49 euros (+8 €/mois).

Comment profiter des offres du French Day de SFR ?

Pour les French Days, SFR vous propose de découvrir des smartphones récents à prix réduit en les associant à son forfait 5G 150 Go. En souscrivant à ce forfait, vous aurez accès chaque mois à :

150 Go d’internet mobile en 4G et 5G en France métropolitaine ;

100 Go d’internet mobile depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre ;

des appels, SMS et MMS illimités depuis la France vers les fixes et mobiles en France Métropolitaine et les DOM ;

des appels, SMS et MMS illimités depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre ;

l’intégralité des prestations offertes par le Bonus Smartphone.

Ce forfait est actuellement proposé avec un engagement de deux ans au tarif de 32 euros par mois la première année, et 45 euros par mois la seconde. Une facture revue à la baisse pour les abonnés fibre SFR qui bénéficient automatiquement d’une ristourne de 8 euros par mois durant toute la durée d’engagement.

Le Samsung Galaxy S22 à 79 euros (+8 euros/mois)

Sorti en début d’année, le Galaxy S22 s’est démarqué grâce à ses nombreux atouts. Design léché aux finitions impeccables, performances solides, prise en main agréable et fluide : on tient là un smartphone presque sans défaut. La preuve, nous lui avons attribué un très joli 8/10 à l’occasion de notre test.

Il faut dire que Samsung n’a pas lésiné en équipant son terminal d’une dalle 120 Hz remarquable à tout point de vue. L’Exynos 2200, de son côté, permet au Galaxy S22 de s’offrir une polyvalence bienvenue et d’exceller dans la très grande majorité des usages. Samsung oblige, le bloc photo s’en tire aussi avec les honneurs et propose des clichés tout à fait satisfaisants.

En ce moment, et jusqu’à la fin des French Days, le Galaxy S22 est vendu 79 euros (+8 €/mois pendant 24 mois) par SFR, en accompagnement du forfait 5G 150 Go.

Le Oppo Find X5 à 49 euros (+8 euros/mois)

Avec son Find X5, Oppo nous livre un smartphone marquant, qui possède de sérieux arguments pour s’imposer comme l’un des tout meilleurs terminaux de cette année. Son Snapdragon 888 tient encore parfaitement la route et ne faiblit pas, quelle que soit l’utilisation, tandis que son autonomie et la charge rapide permettent de l’utiliser de longues heures sans sourciller.

Pour le reste, il peut compter sur un excellent écran qui mise sur la précision des couleurs et sur un bloc photo particulièrement bien achalandé, capable de réaliser des clichés magnifiques en toutes circonstances. Un smartphone (presque) parfait à qui nous avons d’ailleurs donné 8/10 quand nous l’avons testé.

Pour les French Days SFR vous propose d’acquérir ce smartphone pour 49 euros (+8 €/mois pendant 24 mois) avec son forfait 5G 150 Go.

Le Xiaomi 11T pro 5G à 1 euro (+8 euros/mois)

Décidément, Xiaomi sait y faire et propose régulièrement des smartphones d’excellente facture. C’est le cas de ce 11 T Pro qui se démarque grâce à une fiche technique qui s’articule autour d’un Snapdragon 888 et de 8 Go de RAM pour garantir des performances musclées.

Son écran OLED FHD+ 120 Hz impressionne par sa clarté tandis que la partie photo reste parfaitement dans la norme. Le véritable point fort de cet appareil est à chercher du côté de l’autonomie : sa grosse batterie et la charge rapide 120 W lui permettent ainsi de tenir bon contre vents et marées.

Cet excellent smartphone ayant récolté un bon 8/10 lorsque nous l’avons testé est proposé à 1 euro (+8 €/mois pendant 24 mois) durant les French Days.

Le Samsung Galaxy S21FE à 1 euro (+8 euros/mois)

Cette Fan Edition du Galaxy S21 à tout pour plaire : un design alléchant et ergonomique pour un appareil qui se paie aussi le luxe d’être résistant (IP68 et Gorilla Glass Victus). Une partition photo exécutée avec soin et efficace dans la plupart des situations. Des performances très satisfaisantes grâce au Snapdragon 888 et 6 Go de RAM.

En bref, pas grand-chose à reprocher à ce téléphone qui avait récolté un 7/10 lorsque nous l’avions testé. En ce moment, et jusqu’à la fin des French Days, il est proposé par SFR à 1 euro (+8 €/mois pendant 24 mois) si vous le prenez avec le forfait 5G 150 Go.