Batterie, recharge… on en sait plus sur le Samsung Galaxy A54 5G

Le Galaxy S23 ne manquera pas d’attirer à lui toute l’attention lors de sa présentation, pressentie en février, mais ce n’est pas le prochain flagship de Samsung qui génèrera le plus de ventes en 2023 pour le constructeur coréen. Le rôle de best-sellers reviendra vraisemblablement au Galaxy A24, plutôt axé sur l’entrée de gamme… mais aussi au Galaxy A54, qui nous intéresse présentement.

Attendu au printemps sur le milieu de gamme, l’engin a été soumis à au moins deux bureaux de certification en amont de son lancement. Il a également fait l’objet de plusieurs fuites ces dernières semaines nous permettant, désormais, d’avoir un portrait robot assez précis concernant sa fiche technique.

Galaxy A54 5G : que faut-il en attendre ?

Si l’on en croit les rendus partagés par OnLeaks, il y a déjà quelques semaines, le successeur du Galaxy A53 s’inspirera lui aussi du design du Galaxy S23 pour adopter notamment trois capteurs photos logés verticalement et individuellement, à son dos, sans excroissance permettant de les regrouper en un îlot. On y retrouvera par contre un poinçon en façade et un léger menton, comme sur l’actuel A53.

En matière d’alimentation, et si l’on en croit les informations provenant de la FCC (Federal Communications Commission), le Galaxy A54 se contentera de la recharge 25 W de Samsung pour faire le plein d’énergie (la charge 15W sera aussi supportée). Toujours selon les données de la FCC, l’appareil s’équipera par ailleurs d’une batterie plutôt généreuse de 4905 mAh.

Côté connectivité, le Galaxy A54 5G sera compatible Bluetooth, Bluetooth LE, WLAN a/b/g/n/ac/ax, et NFC. En d’autres termes, une prise en charge du Wi-Fi 6 est prévue, sans plus de précision à ce stade. De précédentes fuites nous renseignent enfin sur la motorisation du prochain mobile accessible de Samsung. On y trouverait un processeur Exynos 1380 couplé à au moins 6 Go de RAM, tandis que l’ensemble serait animé par Android 13.

On ignore par contre le détail de la partie photo, mais Samsung miserait a priori sur un capteur principal de 50 Mpx, du moins selon les informations compilées par MySmartPrice. Une décision plutôt surprenante à première vue puisque le Galaxy A53 s’appuyait pour sa part sur un module principal de 64 Mpx.

