La 5G devient universelle : un smartphone à moins de 99 dollars

Qualcomm fait le plein d'annonces autour de la 5G au Mobile World Congress 2024 de Barcelone. Nous avons retenu la promesse d'une 5G en passe de devenir universelle : elle sera intégrée dès cette année des smartphones à moins de 100 dollars.

La 5G n’est vraiment plus une nouvelle technologie. Son déploiement a débuté il y a plusieurs années maintenant et au Mobile World Congress 2024, Qualcomm veut désormais s’assurer que n’importe quel smartphone y aura accès.

Une connexion Gigabit pour tous ?

Qualcomm aurait sans doute aimé que l’on retienne plutôt la présentation de son modem Snapdragon X80 5G. Il s’agit de ce que le fabricant sait faire de mieux et qui sera embarqué dans les futurs fleurons pour atteindre des vitesses de connexion jamais vu (jusqu’à 10 Gb/s), sur toutes les bandes de fréquences possibles et imaginables bien sûr. Le tout sous-poudré d’intelligence artificielle pour optimiser la façon dont le smartphone va pouvoir passer d’une antenne à l’autre et proposer la meilleure connexion possible à chaque instant.

C’est très impressionnant sur le papier, mais on ne peut pas s’empêcher de se demander qui peut aujourd’hui vraiment saturer la connexion proposée en 5G sur un smartphone ultra haut de gamme. De plus, on a du mal à visualiser quel réseau mobile pourra vraiment supporter une telle technologie, et à quelle échelle.

En revanche, la promesse d’une connexion à 1 Gbit/s sur un smartphone à moins de 99 dollars, c’est quelque chose de tout de suite beaucoup plus convaincant pour atteindre le grand public. C’est aussi la promesse de Qualcomm à ce MWC. Avec ses modems 5G, la firme annonce que des smartphones seront proposés à ce prix plancher en 2024.

La barre des 99 dollars est une barre symbolique très importante, elle constitue l’entrée de gamme du monde des smartphones. En atteignant cette barre, on peut peu ou prou affirmer que la 5G va devenir universelle en 2024 sur les produits neufs. Ce ne sera définitivement plus un critère différenciant.

Profitons de ce moment. Dans l’annonce du Snapdragon X80 5G, Qualcomm commence à parler de faire le pont technologique vers la 6G. Et oui, déjà.

Notre journaliste Cassim Montilla est à Barcelone pour couvrir le MWC 2024 dans sa globalité, mais il y est présent dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Qualcomm.