Apple, Dyson, Sony… Rakuten déstocke le meilleur de la tech de 2024 pour le Black Friday

La Black Week commence fort chez Rakuten. L’e-commerçant profite de la semaine précédant le Black Friday pour lancer ses promotions. Apple, Sony, Dyson ou Samsung : il n’y a que des grandes marques.

Vous cherchez à vous équiper sans avoir besoin de piocher dans votre PEL ? Bonne nouvelle, le Black Friday a déjà commencé. C’est le cas chez Rakuten, qui lance dès aujourd’hui une grande vague de promotion. Smartphones haut de gamme, aspirateurs balais, casques audio sans fil sont maintenant à des prix bien plus bas qu’à l’accoutumée.

Les offres Rakuten du Black Friday en bref :

Pour le Black Friday, le e-commerçant a prévu deux vagues de codes promotionnels, une pour le vendredi 22 novembre, la seconde pour dimanche 24 novembre 2024.

Dans un premier temps, vendredi 22 novembre, deux codes seront ainsi actifs :

le code BLACK10 qui permettra de bénéficier de 10 euros de réduction dès 69 euros d’achat ;

qui permettra de bénéficier de 10 euros de réduction dès 69 euros d’achat ; le code BLACK20 qui permettra de bénéficier de 20 euros de réduction dès 159 euros d’achat.

L’iPhone 16 à 769,99 euros

Comme d’habitude, Apple a attendu le mois de septembre pour dévoiler et lancer ses nouveaux modèles d’iPhone. Et comme d’habitude, le constructeur a livré un smartphone qui se classe aisément au sommet de sa catégorie.

Performances exceptionnelles grâce à la puce A18 maison. Son écran est lumineux et fluide. Sa partition photo est irréprochable ou presque. Ajoutez un iOS au meilleur de sa forme et un design sobre et élégant et vous obtenez l’iPhone 16. Une machine exceptionnelle (8/10 chez Frandroid), personne ne pourra dire le contraire.

Apple iPhone 16 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Côté nouveautés, cette itération 2024 peut compter sur un nouveau gimmick avec le bouton Camera Control. Un petit bouton tactile qui permet de gérer de nombreuses options du mode photo grâce à divers gestures. Une révision de l’autonomie et la dernière version d’iOS sont bien au rendez-vous.

Un smartphone premium bien sous tous rapports, qui voit son prix descendre à 769,99 euros, pour sa version 128 Go, à quelques jours du Black Friday.

Le casque Sony WH-1000XM5 à 279 euros

Le Sony WH-1000XM5 dans son étui (fourni dans la boîte) // Source : Frandroid

Il est rare de voir le prix du Sony WH-1000XM5 chuter autant. Et pour cause, le dernier casque du fabricant japonais est un best seller qui a d’ailleurs obtenu un très bon 8/10 de la part de la rédaction. Avec la meilleure réduction de bruit active du marché, ce casque n’est pas seulement très bien isolé, il offre également une excellente qualité audio avec des aigus maitrisés et des basses profondes.

Le Sony WH-1000XM5 // Source : Frandroid

L’application compagnon permet d’ailleurs de régler finement la balance dans l’égaliseur. Le WH-1000XM5 supporte par ailleurs les codecs AAC et SBC et bénéficie d’une certification Hi-Res Audio Wireless. Cerise sur le gâteau, contrairement au WH-1000XM4, ce nouveau modèle assure une très bonne qualité d’appels tant du côté de l’auditeur que de l’interlocuteur.

Lancé en 2022 au prix de 420 euros (tout de même), le Sony WH-1000XM5 profite de l’une des plus grosses réductions de son histoire et passe à 279 euros avec le code BLACK20 le temps de la Black Week.

Les AirPods Pro 2e génération à 199,99 euros

Envie d’une paire d’écouteurs intra-auriculaires capables de vous accompagner au quotidien ? Rakuten vous propose de découvrir les AirPods Pro 2 à petit prix, puisqu’ils sont actuellement proposés à 199,99 euros. Que dire sur ces écouteurs si ce n’est qu’ils méritent amplement le 9/10 qui leur a été accordé par Frandroid à l’occasion de leur test l’année passée.

Les AirPods Pro 2 // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Ils se démarquent essentiellement grâce à leurs performances sonores de grande qualité (un plus non négligeable pour du matériel audio) qui s’appuie sur restitution impeccable du son et un équilibre irréprochable, quelle que soit la situation. Ajoutez à cela leur confort d’utilisation, une réduction du bruit active qui fait le job, une autonomie XXL (avec leur boitier de charge en USB-C), et vous obtenez des écouteurs parmi les meilleurs disponibles actuellement sur le marché.

L’aspirateur balais Dyson V12 Origin à 379 euros

Aspirateur balais V12 Origin // Source : Dyson

Habituellement proposé à 499 euros, le Dyson V12 Origin est proposé sous la barre des 400 euros pendant le Black Friday. Une rareté. Et pour ce prix, il a tout pour plaire à commencer par la puissance inégalée des produits Dyson. Le modèle profite en effet de la technologie propriétaire du fabricant anglo-saxon qui permet une aspiration à 120 AirWatt, soit presque 15 000 Pa, de quoi attraper poussières et poils d’animaux.

Pour aller déloger la saleté partout, Dyson a également équipé son V12 Origin d’un kit de brosses permettant de nettoyer tissus, petits espaces ou espaces inaccessibles. L’écran LCD intégré au corps de l’aspirateur permet enfin de visualiser le niveau de nettoyage, l’autonomie de la batterie ou encore de consulter les notifications de maintenance de votre aspirateur. Pratique.

Le Samsung Galaxy A54 à 199,99 euros

Si vous cherchez un smartphone complet, équilibré, efficace et désormais peu onéreux : le Samsung Galaxy A54 a tout pour vous plaire. Ce brillant représentant de la série A de Samsung s’appuie sur une fiche technique qui vise juste. Un SoC Samsung Exynos 1380 lui permet ainsi de se dépatouiller de la plupart des usages (exception faite des jeux 3D les plus gourmands) tandis que sa dalle Super AMOLED 120 Hz de toute beauté propose un affichage lumineux et réactif.

Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Côté photo, même constat : le Galaxy A54 mise sur un capteur principal efficace dans la très grande majorité des situations. L’autonomie ? Rien à redire non plus puisque ce smartphone est capable de tenir 36 à 48 heures sans aucun problème, en fonction de l’utilisation qui en est faite.

Compact, robuste et très complet, le Samsung A54 est actuellement disponible, dans sa version 128 Go, à 199,99 euros grâce au code BLACK20. Chez Frandroid, c’est l’un des rares 9/10 de 2023 : vous pouvez foncer les yeux fermés.