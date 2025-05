5 bonnes raisons de choisir un iPhone 12 reconditionné pour son enfant

Quel téléphone choisir pour un adolescent ? Malgré ses 5 ans d’âge, l’iPhone 12 reconditionné est un excellent candidat, surtout quand son prix ne dépasse pas les 250 euros chez Back Market.

Quels sont les critères à étudier lors de l’achat du premier smartphone d’un adolescent ? Outre les goûts déjà très prononcés du concerné, certains critères plus pragmatiques peuvent faire pencher la balance. Durée de vie du produit, qualité de fabrication, respect de la vie privée, autonomie et prix sont autant de paramètres à évaluer pour choisir la meilleure option.

Des contraintes qui placent l’iPhone 12 reconditionné comme un excellent candidat, notamment quand Back Market l’affiche à 250 euros avec une coque et une protection d’écran.

L’autonomie, le nerf de la guerre

Lorsque l’on confie son premier smartphone à un adolescent, le plus important est qu’il puisse l’accompagner toute la journée sans flancher. Pour cela, il faut choisir un produit dont la batterie est faite pour durer, et également facile à remplacer par un bon service après-vente.

Dans ce domaine, Apple fait les choses bien puisque, depuis l’iPhone 11, l’autonomie de ses smartphones s’est sensiblement améliorée. Actuellement, l’ensemble des iPhone peut se targuer de tenir au moins une journée avec un usage raisonnable avant de devoir passer par la case recharge.

iPhone 12 // Source : Frandroid

Et si, enfin, il était nécessaire de changer la batterie, sachez que les boutiques Apple acceptent à la réparation les produits neufs comme reconditionnés, y compris ceux vendus par Back Market. La place marchande du reconditionné offre par ailleurs une garantie commerciale de 12 mois qui vous permet de profiter d’une réparation ou d’un remplacement sous conditions en cas de problème.

Un système d’exploitation efficace

Un système d’exploitation simple à prendre en main est un autre critère primordial dans l’achat d’un nouveau smartphone pour votre adolescent. iOS en est un excellent exemple tant sur la compatibilité avec d’autres produits de la marque que sur la fluidité du système.

iOS 18 permet une personnalisation poussée de l’écran d’accueil. // Source : Frandroid

Avec iOS 18, Apple offre de toutes nouvelles fonctionnalités très appréciables. Parmi elles, on notera l’apparition d’un nouvel écran d’accueil totalement personnalisable tant sur l’aspect que sur le positionnement des applications dans la grille.

Apple propose enfin une fonctionnalité qui s’avère extrêmement utile pour tous ceux qui ont à cœur de protéger leurs données sensibles. Sur cette dernière mouture de l’OS il est enfin possible de verrouiller individuellement une application via un code ou Face ID. Un outil bien utile lorsqu’il s’agit de mettre les données de votre enfant à l’abri des copains un peu trop curieux.

iOS permet également de consulter son temps d’écran et d’installer des limites de temps d’utilisation de certaines applications. Un outil particulièrement utile en période d’examens.

iOS 18 sur iPhone 16 Pro Max // Source : ElR – Frandroid

Autre bonne nouvelle, iOS 18 est compatible avec un panel extrêmement large d’iPhone, notamment l’iPhone 12, testé par la rédaction et ayant obtenu un excellent 9/10.

Maître de ses données

Aussi connectée soit-elle, la jeune génération n’est pas nécessairement éduquée à la protection des données personnelles. Pour qu’elles ne soient ni dérobées ni exploitées, il faut choisir un smartphone équipé d’un système les protégeant. iOS le permet à un niveau plus poussé que ses concurrents.

Apple permet de protéger vos données à tout moment. // Source : Frandroid

Apple permet, par exemple, à ses utilisateurs de restreindre l’accès à vos données par des applications tierces. De quoi empêcher les applications gourmandes en données d’accéder aux photos ou à la localisation alors qu’elles n’en ont pas besoin.

Et si vous souhaitez sécuriser l’environnement de navigation de votre enfant, Apple permet certains réglages de contrôle parental. Il est ainsi possible de restreindre certains contenus explicites, empêcher les achats intégrés sur certaines applications ou empêcher spécifiquement l’accès à certaines applications. Les options sont nombreuses et toutes regroupées dans l’onglet « temps d’écran ».

Enfin, Apple tri sur le volet les applications avant qu’elles n’atteignent l’App Store, la boutique d’applications de l’iPhone. Même si le contrôle n’est pas infaillible, il reste peu probable d’y trouver des applications malveillantes.

Un appareil photo performant

Dernier argument à intégrer à n’importe quelle recherche de smartphone : la qualité des photos. Si c’est important pour vous, ça l’est encore plus pour votre adolescent qui va stocker tous ses souvenirs dans la galerie photos de son smartphone.

Et sur ce point, s’il y a bien une marque qui déçoit rarement, c’est bien Apple. Y compris sur ses anciens modèles comme l’iPhone 12. Avec son double objectif 12 + 12 mégapixels (grand-angle et ultra-grand-angle) et l’utilisation de Deep Fusion, qui compile plusieurs clichés pour obtenir la meilleure image, l’appareil délivre d’excellents résultats tant de jour que de nuit.

Source : Frandroid / Arnaud Gelineau

En vidéo, rien à redire non plus. Non seulement les résultats sont à la hauteur, mais l’iPhone 12 propose une qualité 4K 60 fps pour des rendus fluides et extrêmement détaillés.

Un smartphone au bon prix

S’ils sont excellents en presque tous points, les iPhone sont souvent affichés à des tarifs trop élevés pour un premier smartphone d’adolescent. Pourquoi dans ce cas ne pas opter pour le reconditionné ? Non seulement vous faites un geste pour la planète, mais en plus vous pouvez obtenir des tarifs bien plus compétitifs que sur le marché du neuf.

C’est le cas chez Back Market qui propose en ce moment une offre à ne pas manquer. Contre 250 euros, la plateforme vous permet non seulement d’acquérir un iPhone 12 reconditionné, mais il glissera également dans votre colis une coque de protection. De quoi protéger votre dernier achat de la vie mouvementée de votre adolescent.