Honor 400 : un capteur de 200 mégapixels et le plein d’IA pour à peine 499,90 euros

Si vous recherchez un excellent photophone à prix doux, Honor a ce qu’il vous faut : le Honor 400. Pour moins de 500 euros, il promet des photos ultra détaillées, lumineuses et des outils de retouche à la fois simples et performants.

« Cette année, je veux des photos de vacances dignes de ce nom, mais sans avoir à y mettre le prix » : si vous êtes le genre de personne à avoir ce genre d’objectif, c’est désormais possible grâce à Honor. Doté d’un monumental capteur de 200 mégapixels et boosté à l’IA, le Honor 400 réalise de véritables prouesses en la matière.

Et pas question de prévoir un budget démesuré pour se l’offrir, ce smartphone est déjà disponible à la précommande dans sa version 512 Go à 499,90 euros au lieu de 579,90 euros, soit le prix du modèle de 256 Go, avec en cadeau une paire d’écouteurs Honor Choice Clip d’une valeur de 149,90 euros et un SuperCharger 66W.

Des photos automatiquement sublimées

Si le Honor 400 brille avant tout par son design premium et ses lignes ultra-fines, ce nouveau smartphone est aussi salué pour sa partie photo. Il faut dire que la marque a mis le paquet sur ce point, tant d’un point de vue matériel que logiciel.

Le Honor 400 embarque en effet un capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, ainsi qu’un capteur de 12 mégapixels adossé à un double objectif à ultra grand-angle et macro. Et Honor n’a pas fait de concession côté selfies puisque ce modèle est pourvu d’un capteur frontal de 50 mégapixels, capable de filmer jusqu’en 4K.

Un appareil photo de 200 mégapixels et le plein d’IA pour sublimer ses photos // Source : Honor

Puisque les conditions idéales ne sont pas toujours réunies (environnement peu lumineux, sujet éloigné ou en mouvement, objets inesthétiques), Honor a dopé ce nouveau smartphone à l’IA. Résultat, les photos ressortent plus nettes, plus lumineuses et surtout plus réalistes.

Pour sublimer les portraits, les options ne manquent pas non plus. Un mode Harcourt leur apporte une touche hollywoodienne et le Portrait Snap vous fait ressortir sous votre meilleur jour. Honor donne également vie à tous vos clichés en les transformant en mini vidéos de 3 secondes.

Étendre ses photos en un clin d’oeil grâce à l’IA // Source : Honor

L’IA n’intervient pas seulement lors de la prise de vue. Elle s’avère aussi d’une aide précieuse en post-production pour retoucher les photos et les vidéos. Un clic suffit à :

effacer les reflets sur les clichés pris derrière une vitre ;

supprimer, modifier et déplacer un objet ou une personne ;

changer l’arrière-plan ;

sublimer le visage d’une personne ;

étendre une photo prise au mauvais format et obtenir par exemple un rendu en 16:9 sur la base d’un cliché carré ou en 4:3.

L’IA : un atout bien au-delà du champ de la photographie

Pour vous aider au quotidien et vous faire gagner un temps précieux, Honor a doté son dernier-né d’une série de fonctionnalités pratiques assistées par IA. En voici quelques exemples :

aide à la rédaction de messages (dans les SMS par exemple) ;

retranscription écrite de conversations orales ;

production de résumés de pages web ou de documents ;

traduction en temps réel ;

génération d’images ;

recherche visuelle.

Et pour éviter de tomber dans le piège de la désinformation, le Honor 400 vous alerte même en cas de deepfakes.

La détection de deepfakes sur le Honor 400 // Source : Honor

Toutes ces prouesses ne seraient pas permises sans la puce Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 optimisée pour l’IA et les 8 Go de mémoire vive (pouvant être étendus à 16 Go via la mémoire de stockage du smartphone). Si le Honor 400 est performant, ce modèle est aussi endurant puisqu’il peut tenir une journée complète grâce à sa large batterie de 5300 mAh.

Dernier atout et pas des moindres, le Honor 400 profite d’un confortable écran AMOLED 120 Hz de 6,55 pouces.

Un lancement à prix doux

Aussi abouti soit-il, le Honor 400 512 Go est accessible en précommande à tout juste 499,90 euros au lieu de 579,90 euros, soit le prix du modèle 256 Go.

Le Honor 400 est lancé en trois coloris, dont 1 exclusive au store officiel d’Honor (Meteor Silver) // Source : Honor

Les bonnes surprises n’arrivant jamais seules, Honor offre en prime un SuperCharger de 66W, ainsi qu’une paire d’écouteurs sans fil Honor Choice Clip d’une valeur de 149,90 euros. Légers, ultra confortables avec leur design ouvert et dotés d’une belle autonomie de 36 heures, ils vous permettront de profiter sans compter de tous vos contenus multimédia.