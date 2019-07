Après une excellente fournée l’an passé, Xiaomi réitère l’expérience Android One avec son nouveau smartphone : le Mi A3. Fraîchement disponible, vous souhaitez l’obtenir au meilleur prix grâce à une offre de lancement ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

Le label Android One accueille un nouveau protégé : le Xiaomi Mi A3. Comme le veut la tradition, le smartphone chinois monte en gamme comparé à son prédécesseur, le Mi A2, tout en conservant un excellent rapport qualité/prix. Retrouvez ses caractéristiques ci-dessous.

Son design commence déjà par changer pour se rapprocher finalement plus d’un Xiaomi Mi 9 SE. On retrouve le même format d’écran aux alentours des 6 pouces — utilisant par ailleurs la technologie AMOLED avec une simple définition HD+ de 1560 x 720 pixels — et la même encoche en forme de goutte d’eau. Si la disposition du triple capteur photo de 48 + 8 + 2 mégapixels est identique au dos, le Mi A3 embarque en revanche de beaux effets sur sa face arrière.

À la place d’un Snapdragon 660, on retrouve cette fois-ci un Snapdragon 665 épaulé par 4 Go de mémoire vive. La différence de puissance n’est pas incroyable, mais c’est une raison suffisante pour se dire plus performant que son prédécesseur. Pour avoir un ordre d’idée, il est aussi puissant que le très bon Redmi Note 7. Traduction : expérience utilisateur fluide garantie et quelques jeux 3D en bonus.

En plus de l’excellent rapport qualité/prix dont fait toujours preuve Xiaomi, la gamme A du constructeur chinois possède un autre argument : Android One. Tout d’abord, c’est la promesse d’un suivi des mises à jour sans faille : 2 ans de mises à jour majeures et 3 ans de mises à jour de sécurité. Ensuite, c’est tout simplement le plaisir de profiter d’une interface pure, sans fioritures, comme Google l’a conçu initialement.

Alors que le Mi A2 intégrait une petite batterie de 3 000 mAh (où il fallait alors se tourner vers la version Lite et ses 4 000 mAh pour avoir un smartphone endurant), le Xiaomi Mi A3 embarque une batterie de 4 030 mAh. Entre la légèreté de l’OS et une fiche technique peu gourmande, le nouveau smartphone devrait profiter d’une endurance très intéressante. De plus, il passe enfin à de l’USB-C et conserve par la même occasion le port jack.

Les meilleures offres

Annoncé à 249 euros, le Xiaomi Mi A3 profite d’une offre de lancement qui le fait passer à 229 euros, soit une réduction de 20 euros. Pour bénéficier de ce tarif préférentiel, Darty propose la reprise d’un ancien smartphone via Click & Collect en magasin tandis que Fnac autorise cette réduction uniquement pour ses Adhérents.

Retrouvez le Xiaomi Mi A3 à 229 euros sur Darty

Retrouvez le Xiaomi Mi A3 à 229 euros sur fnac.com

Les meilleurs prix

Où acheter le Xiaomi Mi A3 au meilleur prix ? Il n' y a pas d'offres pour le moment

Si les prix par le biais de l’importation peuvent être plus intéressants, il est important de préciser que le smartphone ne bénéficiera pas de la garantie officielle du constructeur, mais une simple garantie liée au vendeur.