Quels sont les smartphones préférés des lecteurs de FrAndroid ? Si jamais vous vous posiez la question, voici le Top 10 des téléphones les plus consultés sur FrAndroid la semaine dernière, avec une belle troisième place pour Xiaomi et un Samsung surpuissant.

Nos fiches produit sont consultées chaque jour par une importante frange de notre lectorat. Elles permettent d’accéder aux dernières actualités d’un appareil, mais aussi sa fiche technique. Grâce à cette base de données, nous sommes en mesure de voir quels sont les smartphones qui vous intéressent le plus.

Voici donc le Top 10 des smartphones les plus populaires sur FrAndroid pendant la semaine du 22 au 28 juillet 2019.

On vous a déjà dit que Samsung était premier ?

Depuis la création de ce Top 10, Samsung y a toujours été très présent. Ces dernières semaines, cela se fait toujours plus ressentir et, une fois de plus, le géant coréen peut dire merci à sa gamme Galaxy A. Elle est PARTOUT en occupant littéralement la moitié de ce classement élitiste (5 places sur 10).

Comme très souvent, le Samsung Galaxy A50 s’est approprié la couronne, mais il est suivi d’assez près par le Galaxy A10 qui a su prouver qu’il était très intéressant pour un prix alléchant. On notera la belle performance du Galaxy A30 à la quatrième place. Il faut ensuite regarder les sixième et septième places pour voir qu’elles sont respectivement occupées par le Galaxy A70 et l’original Galaxy A80. Ces deux modèles s’approchent plus du secteur haut de gamme.

Et en parlant de smartphones premium, le Samsung Galaxy S10+ au dixième rang. Ainsi, entre lui et la famille A, le leader de la téléphonie mobile représente 6/10e du Top 10. Excusez du peu. Et alors que son annonce officielle est imminente, le Galaxy Note 10 arrive à la 21e position.

Xiaomi sur le podium

Cette semaine, Xiaomi prouve une nouvelle fois qu’il a les armes pour venir embêter les géants du marché. La marque chinoise s’arroge la troisième marche du podium grâce à l’inévitable best-seller : le Redmi Note 7. Son alternative, le tout frais Xiaomi Mi A3, ne semble pas être une menace à sa popularité.

Et n’oublions pas que Xiaomi peut aussi compter sur le Mi 9 également réputé pour son bon rapport qualité/prix. Le smartphone arrive à la neuvième place.

En attendant les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro

Huawei est en grande partie tiré d’affaire face aux États-Unis qui l’avaient lourdement sanctionné. Malgré cela, la marque doit toujours se contenter de « seulement » deux smartphones au sein du Top 10. Toutefois, on peut d’ores et déjà parier que les Mate 30 et Mate 30 Pro sauront redonner une belle dynamique au champion chinois.

En attendant ces lendemains chantants, Huawei peut compter sur son duo de guerriers fidèles et infatigables : le Huawei P30 Pro (5e) et le Huawei P30 (8e). Le plus gros concurrent de Samsung sur Android se refait doucement une santé, mais il serait très présomptueux de penser qu’il ne reviendra pas à la charge sous peu.

Les 10 meilleurs smartphones sur FrAndroid