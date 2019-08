Quels sont les smartphones préférés des lecteurs de FrAndroid ? Si jamais vous vous posiez la question, voici le Top 10 des téléphones les plus consultés sur FrAndroid la semaine dernière, avec un Xiaomi parfait dans le rôle du poil à gratter face à l’ogre Samsung.

Peut-être l’avez-vous vu passer, nous avons récemment publié notre vidéo sur les meilleurs smartphones de 2019. Mais il s’agit là d’une sélection basée sur notre expertise et nos tests réalisés depuis le début de l’année.

Aujourd’hui, comme tous les lundis, notre attention va plutôt se porter sur les appareils que vous plébiscitez. En observant le nombre de consultations de nos diverses fiches produit, nous pouvons en effet savoir quels sont les téléphones qui suscitent le plus votre intérêt. Nous voilà donc avec le Top 10 des smartphones les plus populaires sur FrAndroid sur la semaine s’étalant du 29 juillet au 4 août 2019.

Saaaaamsung

Je me suis permis d’écrire Samsung avec cinq a dans l’intertitre ci-dessus, car la marque sud-coréenne place cinq smartphones de la famille Galaxy A dans le Top 10 de cette semaine. Cette gamme rencontre toujours un succès très important, porté par son indétrônable fer de lance, le Galaxy A50.

Celui-ci se hisse encore à la première place grâce à un rapport qualité/prix intéressant. Aussi, auprès du grand public, un smartphone Samsung revêt très certainement un aspect rassurant : le leader de la téléphonie mobile profite d’une image de marque très solide.

Derrière lui, le très abordable et satisfaisant Galaxy A10 se classe deuxième. Cela fait un sacré bout de temps que l’on trouve le même duo en tête et, si notre lectorat est représentatif du marché, ces deux smartphones enregistrent sans doute d’excellentes ventes.

Dans la foulée, on trouve d’autres habitués tels que le Galaxy A30 (4e) ou le Galaxy A70 (5e). L’atypique Samsung Galaxy A80 n’est « que » neuvième dans la liste. Sa fiche technique, son écran sans bordures et son appareil photo rotatif sont autant d’arguments qui pourraient faire pencher le cœur des utilisateurs en sa faveur. Toutefois on se doute que son positionnement tarifaire assez élevé en décourage certains.

Enfin, n’oublions pas le haut de gamme et le Samsung Galaxy S10+ qui se range à la dixième place. Malgré le fait qu’il soit cher, ce smartphone arrive à séduire son public grâce à un profil très complet. Quant au Note 10, à deux jours de son annonce, il est 20e.

Xiaomi, bientôt deuxième ?

Les affaires de Xiaomi se portent très bien. À tel point que la firme chinoise se rapproche inexorablement de la place de troisième mondial sur le marché. Troisième, c’est aussi le rang occupé par le Redmi Note 7. Ce modèle extrêmement populaire continue d’allécher les utilisateurs en quête du meilleur rapport qualité/prix.

En plus de cela, le Redmi Note 7 n’est vraiment pas très éloigné de la deuxième marche du podium. Qui sait ? Peut-être qu’il réussira à s’en emparer d’ici quelques semaines. Un peu plus bas, en embuscade, son collègue le Xiaomi Mi 9 — et son tarif aujourd’hui très intéressant –arrive septième, bien encadré par les deux champions increvables de Huawei : le P30 Pro (6e) et le P30 (8e).

